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27.05.2018 08:50
Рубрика: В мире

В Албании в ходе протестов пострадали 11 полицейских и журналист

Текст: Александр Борисов (Тирана)
В Республике Албании (РА) продолжаются массовые акции протеста оппозиции. Накануне перед зданием правительства в Тиране собралось несколько тысяч человек, попытавшихся прорвать полицейский кордон. В результате ожесточенных столкновений пострадали 11 сотрудников правоохранительных органов и один журналист, сообщил глава полиции албанской столицы Арди Велиу.

Митингующие требуют отставки действующего кабинета министров во главе с премьер-министром РА Эди Рамой. "Мы не удовлетворены актуальным состоянием дел в Албании, как и связями властей с организованной преступностью", - заявил лидер протестного движения и глава Демократической партии Албании (ДПА) Люльзим Баша. Политик при этом подчеркивает, что протесты продляться "не часы, не дни, а до бесконечности, пока не будет достигнута наша конечная цель".

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"Правительство Рамы должно уйти, пришло время его изгнать, - добавил он. - Рама утопил страну в бедности и коррупции, завел ее в тупик, вынуждая многих албанцев покинуть государство".

Собравшиеся требуют незамедлительной отставки и министра внутренних дел Албании Фатмира Джафая, чей брат Агрон еще в 2002 году был заочно осужден итальянским правосудием за торговлю наркотиками, при этом скрывался в стране, и только под давлением общественности на прошлой неделе отбыл в Рим и сдался там местным властям. Таким образом, ДПА небезосновательно обвиняет главу МВД РА в сокрытии преступной активности своего близкого родственника.

Протестующие также обозначают убийственный для государства экономический курс руководства РА. "Состояние экономики заметно ухудшилось и продемонстрировало, что приток инвестиций падает, а уровень бедности растет, - говорит лидер ДПА. - С коррупцией, контрабандой и наркоторговлей никто не борется в этом правительстве. Рама представляет народ как разбойников, при этом сам бьет все разбойничьи рекорды. Кто может толерантно относиться к такой воровской власти? Кто может толерантно относиться к министрам - главным контрабандистам? Никто не является наивным, это больше не может продолжаться".

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Бывший албанский президент Буяр Нишани выразил поддержку оппозиционным силам и отметил, что в стране сейчас властвует хаос. "Сегодня нам необходимо преодолеть нынешнее положение дел в стране, сохраняющееся много лет, решить большие социальные проблемы, с которыми сталкивается государство", - заявил Нишани, добавив, что в противном случае граждане Албании будут становиться все беднее, а хаос здесь продолжит нарастать.

По мнению самого Эди Рамы, кабинет министров Албании эффективно борется со всеми проявлениями преступной активности в государстве, в том числе с усилением влияния наркомафии, экстремистских и террористических группировок, что вызывает ответные жесткие действия со стороны транснациональных ОПС и связанных с ними лиц, в том числе среди политической элиты Тираны.

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Между тем, согласно оценкам Государственной службы информации РА, албанцы остались самым вооруженным этносом на Балканах: в четырех из 10 албанских семейств находится незаконное огнестрельное оружие, которое нередко используется в ходе бытовых и криминальных конфликтов.

При этом, по оценкам специалистов, через территорию Балкан проходит около 70 процентов произведенного в Афганистане героина, а годовой доход преступных группировок от торговли смертельным зельем составляет два миллиардов долларов. Албанская мафия контролирует 75 процентов поставок героина в Западную Европу и около 50 процентов поставок в США, а албанский наркокартель "Камилла" входит в пятерку крупнейших "сообществ" такого рода в мире.

Справка "РГ"

Республика Албания с 2009 года государство-член НАТО, с 2014 года - официальный кандидат на вступление в ЕС. При этом в настоящее время РА одна из беднейших европейских стран: средний доход ее жителей - 340 евро в месяц. Численность ее населения не превышает трех миллионов человек. Еще 1,2 миллиона албанских граждан проживают за границей. Албания является ключевым геополитическим союзником США на Балканах и проводником реализации интересов Вашингтона в регионе.

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