В ЕС хотят запретить одноразовую пластиковую посуду

Очередной пакет мер по борьбе с пластиком намерены принять европейцы. Уже в понедельник Еврокомиссия собирается вынести на обсуждение запрет на производство и продажу некоторых одноразовых изделий. Судя по утечкам Funke Mediengruppe, на которые ссылается "Немецкая волна", речь идет об отходах, не подлежащих переработке.

Если такие директивы действительно будут утверждены, то в прошлое уйдут старые добрые "соломинки" для коктейлей или, к примеру, ватные палочки. Под эмбарго попадут пластиковые ножи и вилки, а также собственно упаковки для еды "на вынос", Придется искать альтернативу и "штандартам" для воздушных шариков, которыми так любят размахивать дети на праздниках. Авторы инициативы уверены, что альтернативу найти вполне возможно - причем по доступной цене.

Кроме того, за каждый дополнительный килограмм выброшенного пластика правительствам стран ЕС придется выплачивать в брюссельскую казну пени в размере 80 центов. Ожидается, что штрафы сподвигнут концерны сократить объемы производства неэкологичной продукции.