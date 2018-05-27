В ГД оценили заявления о разработке Россией оружия массового поражения

В Госдуме ответили на обвинения Киева в разработке Россией химического и биологического оружия массового поражения. Следует возбудить уголовное дело по этому поводу, если доказательств не будет представлено, отметили в профильном комитете.

С бездоказательными обвинениями на эту тему ранее выступила председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз. Согласно ее заявлению, РФ активизировала исследования в целях разработки химического и биологического оружия, прикрываясь целями разработки вакцин.

Подобные заявления являются попыткой украинских политиков заработать себе очки, оценил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью RT. При этом делающие их политики не думают об ответственности, которую могут понести за голословные обвинения, считает парламентарий. В общем, ситуация совсем запущенная, резюмировал он.

"Если есть заявление, то человек должен либо предоставить неоспоримые доказательства, либо опровергнуть его и извиниться, - считает депутат. - Если ничего из этого он не может сделать, то надо возбуждать в отношении него уголовное дело". Шерин пояснил, что имеет в виду возбуждение дела по поводу клеветы на международном уровне.