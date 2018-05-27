В Кремле объявили дату "Прямой линии". Традиционное общение главы государства с народом состоится уже летом, и как обычно, в четверг. Произойдет это 7 июня ровно в полдень.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным" выйдет в эфир телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "ОТР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Президент ответит на вопросы граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Отправить свой вопрос можно несколькими способами. Во-первых, позвонить по телефону, во-вторых, отправить СМС или ММС-сообщение, а в третьих - воспользоваться возможностями сети Интернет: спросить через сайт программы или специальное мобильное приложение.

Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники": там можно не только отправить текстовый вопрос, но и записать видеоролик.

Более того, можно будет выйти в прямой эфир со студией - благодаря приложениям "Москва-Путину" и "ОК Live".

Вопросы уже начали принимать с 8.00 27 мая. Отправлять их можно будет вплоть до окончания программы. Наиболее интересные и актуальные будут заданы президенту в ходе прямого эфира, заверили в пресс-службе Кремля.

Телефон Единого центра обработки сообщений: 8-800-200-40-40. Звонок бесплатный. Если вопрос прозвучит из-за границы, то номера телефонов уже другие: +7-499-550-40-40, +7-495-539-40-40.

SMS и MMS-вопросы принимаю на номер 0-40-40 - причем, только с телефонов российских операторов, и тоже бесплатно. Есть еще два ограничения: можно использовать только русский язык, а объем сообщения не должен превысить 70 знаков.

Те, кто захочет воспользоваться Интернетом для отправки вопроса, могут сделать это уже сейчас через сайт moskva-putinu.ru. Там же размещается информация о "Прямой линии", способах связи с Единым центром обработки сообщений и есть архив предыдущих программ. Можно будет ознакомиться и с наиболее популярными и часто звучащими вопросами. Еще свой вопрос можно направить через мобильное приложение "Москва-Путину". Приводятся и адреса групп в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Не забыли и про граждан с ограниченными возможностями по здоровью: 7 июня Общественное телевидение России (ОТР) организует трансляцию с сурдопереводом.