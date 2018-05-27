В ЛНР рассказали о гибели двух сотрудников СБУ в Донбассе

Двое силовиков из Службы безопасности Украины погибли после столкновения с украинскими военными в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом сообщает Луганский информцентр со ссылкой на представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко.

По его словам, речь шла о перераспределении сфер влияния в районе, который киевские власти теперь называют зоной "Операции объединенных сил". Раньше она проводилась под вывеской "антитеррористической".

Причем этот конфликт якобы был далеко не первым. Дело в том, что смена названия предполагает также переподчинение командования операцией Вооруженным силам Украины.

При этом в СБУ преподнесли гибель своих людей так, как будто они попали под артиллерийский обстрел со стороны народной милиции ЛНР. В Луганске напомнили, что отвели свое тяжелое вооружении от линии соприкосновения в Донбассе, это подтвердила мониторинговая миссия ОБСЕ.