В Москве прошел фестиваль славянских культур

В Библиотеке иностранной литературы, где в отделе раритетов хранится 450-летняя Брестская библия, прошел фестиваль славянских культур "СЛАВный день" при поддержки Форума славянских культур, посольств славянских стран, в том числе посольства Беларуси в РФ и "Белорусов Москвы". Этот праздник празднуется в 50 странах мира.

В Библиотеке иностранной литературы, где в отделе раритетов хранится 450-летняя Брестская библия, прошел фестиваль славянских культур "СЛАВный день" при поддержки Форума славянских культур, посольств славянских стран, в том числе посольства Беларуси в РФ и "Белорусов Москвы". Этот праздник празднуется в 50 странах мира.

Начался фестиваль в полдень сразу на нескольких площадках. Если на всех этажах библиотеки шли интеллектуальные дискуссии о русском костюме, встречи с писателями, лингвистами, презентации книг, раздавались звуки белорусских цимбал, то во дворе атриума читали стихи, пели и показывали кино.

Главный духовный и интеллектуальный мост между славянскими культурами - это, конечно, слово. "В начале было Слово" - фраза, с которой начинается "Евангелие от Иоанна", которое первым перевели в девятом веке изобретатели славянской азбуки Кирилл и Мефодий, что определило дальнейший греко-христианский путь развития славянских народов.

"В начале было слово", - веско говорят писатели, имея в виду свое драгоценное творчество. Не случайно самым востребованным участником фестиваля стал ведущий реалити-шоу "Полиглот" на телеканале "Культура" Дмитрий Петров, который провел мастер-класс по изучению славянских языков. Праздничную атмосферу фестиваля поддержал летний концерт и ремесленные воркшопы под открытым небом: мастер-классы по лепке филимоновской и хлудневской глиняных игрушек, ткачество, плетение поясов-оберегов, роспись пряников, которыми увлеклись исключительно дети.

В Книжном клубе библиотеки в режиме нон-стоп прошли встречи с писателями Владиславом Отрошенко и Гузель Яхиной, яркой дебютанткой в истории российской литературы новейшего времени, лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна". Текст из ее первой книги " Зулейха открывает глаза" был использован в Открытом диктанте. Первый ее роман через год уже был переведен на 30 языков. Писательница передала права на это произведение телеканалу "Россия", который снимет сериал. Сейчас идет кастинг . Главную роль сыграет Чулпан Хаматова. Когда я спросила, как Гузель относится к выбору актрисы на главную роль. "Я счастлива!", - сказала Яхина. На фестивале Гузель представила свою новую книгу "Дети мои". Второй роман получился выдержанной проверкой. Еще ярче и увлекательнее первого.

Завершился фестиваль фильмом "Белые росы. Возвращение" молодого белорусского режиссера Александры Бутор. Это продолжение легендарного советского фильма "Белые росы" режиссера Игоря Добролюбова по сценарию Алексея Дударева. Фильм вышел на экраны СССР 35 лет назад. А в 2002 году Алексей Дударев стал лауреатом премии Союзного государства в области литературы и искусства.

Действие первых "Белых рос" происходило в Гродно. В фильме роль 80-летнего ветерана труда и трех войн Федоса Ходаса сыграл Всеволод Санаев, а в роли младшего из трех сыновей выступил всенародный любимец Николай Караченцов.

Фильм представили исполнители главных ролей Павел Харланчук и Сергей Жбанков.

- Кроме Николая Караченцова, появление которого на съемочной площадке вызвало слезы, в фильме, кроме Юазаса Будрайтиса, снялись Андрей Мерзликин, Павел Харланчук, Ирина Ковриго, Анна Полупанова, - рассказал Сергей Жбанков.

"СОЮЗ": "Белые росы" был самым кассовым фильмом в Беларуси. А сколько потратили на продолжение?

- Около миллиона долларов.

"СОЮЗ": Для режиссера это дебют в большом кино?

- В художественном кино да, дебют. На Саша очень самостоятельный режиссер. Выбивала все - вплоть до денег.

"СОЮЗ": Сколько времени снимали?

- Целый год, и за это время стали друг другу родными.

Представить "сказку для взрослых" артисты вышли в спортивной форме. "Сегодня у нас-сразу после презентации фильма - футбольный матч с командой Казахстана в рамках Восьмого чемпионата мира по футболу и футбольно-музыкального фестиваля "Арт-футбол", который открыл прилетевший в Москву Эмир Кустурица,-пояснил Павел Харланчук. - Соревнуемся на стадионе "Сапсан-Арена".Россию представляет сборная артистов "СТАРКО".