В Пханмунчжоме вновь встретились лидеры Юга и Севера Кореи

Оказавшийся под угрозой срыва американо-северокорейский саммит бросился спасать южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. Только вернувшись из Вашингтона, в субботу он неожиданно провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В воскресенье Мун огласил результаты переговоров с Кимом, подтвердив, что лидер Страны чучхе по-прежнему настроен на встречу с Трампом, а также в итоге готов отказаться от ядерного оружия. Судя по реакции в Вашингтоне, историческая встреча Кима и Трампа имеет все шансы, чтобы пройти, как и было запланировано в самом начале - 12 июня в Сингапуре.

Когда в четверг 24 мая Дональд Трамп написал открытое эмоциональное письмо Ким Чен Ыну, фактически обвинив КНДР в срыве саммита и официально отказавшись от запланированной встречи в Сингапуре, то казалось, что все уже кончено и титанические усилия президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина по организации американо-северокорейского диалога на высшем уровне пошли прахом. В Сеуле не скрывали, что шокированы и разочарованы, однако, как выяснилось, Мун оказался не из тех людей, кто сидит сложа руки.

Для южнокорейского президента, который только-только тогда вернулся из Вашингтона, заявления Трампа стали фактически оплеухой, но он немедленно бросился спасать ситуацию. Как выяснилось позже, в КНДР тоже были озадачены поведением американского лидера, а потому Ким Чен Ын в пятницу вечером позвонил по каналу прямой связи Мун Чжэ Ину, попросив рассказать о том, чего в действительности хотят в США.

Как рассказал в воскресенье южнокорейский президент в публичном обращении к нации, Ким Чен Ын предложил провести немедленно очередную личную встречу "без формальностей". Легкий на подъем Мун немедленно согласился, и уже на следующий день в обстановке полной секретности к местечку Пханмунчжом из Пхеньяна и Сеула проследовали два кортежа. В одном был Ким Чен Ын, а в другом - Мун Чжэ Ин. Трудно сказать о подробностях прибытия Кима, но про Муна известно, что во всю ситуацию был посвящен очень узкий круг лиц. А чтобы не спровоцировать ненужные слухи и сохранить все в тайне, Мун даже сменил машину, выехав на запасном лимузине, который не особо известен публике.

В результате менее чем месяц спустя после межкорейского саммита 27 апреля в Пханмунчжоме прошла повторная встреча лидеров Юга и Севера, правда на этот раз она состоялась уже на северокорейской стороне в "Доме объединения". Судя по опубликованным фотографиям и видео, Мун и Ким были действительно рады видеть друг друга. Ким долго жал руку Муну, они много улыбались, а потом в течение двух часов прошли переговоры, где помимо самих лидеров присутствовали лишь еще два человека - директор южнокорейской разведки Со Хун и начальник Фронта национального объединения КНДР Ким Ён Чхоль.

После беседы оба лидера выглядели еще более радостными. Ким Чен Ын, прощаясь с Муном, буквально затискал южнокорейского лидера, крепко обняв его три раза.

В воскресенье Мун Чжэ Ин в личном послании к нации, которое транслировалось в прямом эфире по южнокорейскому телевидению, рассказал об итогах саммита. Если говорить коротко, то главный итог следующий: Ким заявил, что рано или поздно готов полностью отказаться от ядерного оружия, но хочет гарантий безопасности. Кроме того, КНДР довела, что по-прежнему заинтересована в проведении саммита с США. Среди других важных итогов - намерение Сеула и Пхеньяна после американо-северокорейского саммита поднять вопрос о формальном прекращении Корейской войны, а также решение Юга и Севера провести 1 июня переговоры на высоком уровне, которые достаточно неожиданно КНДР несколько дней назад отказалась проводить, хотя ранее сама их же и предлагала.

Судя по поступающим из Вашингтона сигналам, Дональд Трамп после своего эмоционального письма уже успел передумать, а посреднические усилия Мун Чжэ Ина не остались незамеченными. Трамп в характерном для себя стиле "твиттер-дипломатии" заявил, что он рад новому подходу КНДР, переговоры с Пхеньяном по поводу саммита возобновлены, а сама встреча вполне может пройти, как и было запланировано - 12 июня в Сингапуре. Более того, Трамп дал понять, что возможно встреча с Кимом продлится даже больше, чем один день. Одновременно стало известно, что в Сингапур уже прибыла передавая группа из администрации президента США, которая занялась согласованием технических и протокольных деталей организации саммита.

Учитывая склонность как Трампа, так и Ким Чен Ына к экспромтам, нельзя исключать, что буквально через час все изменится с точностью до наоборот, но пока все идет к тому, что 12 июня в Сингапуре мир действительно увидит историческую встречу лидеров КНДР и США. При этом немалая заслуга в этом будет на счету президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, который сейчас выступает в роли супергероя, успевающего стремительно мотаться между США, КНДР и своей страной, лично устраняя проблемы на пути саммита Ким Чен Ына и Дональда Трампа.