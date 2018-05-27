В Пограничной службе рассказали о нюансах пересечения госграницы

Можно махнуть за границу и без родителей. Но всей семьей куда надежнее и спокойнее. И главное, без бумажной волокиты. Фото: depositphotos.com

Летние каникулы - пора путешествий. В каких случаях детей не выпустят из страны?

Рафаэль Даербаев: Дети, как правило, выезжает из России хотя бы с одним из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. В этом случае согласия на выезд ребенка за границу от второго родителя не требуется. Если же несовершеннолетний выезжает из России без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие от одного из этих лиц (оригинал) на выезд несовершеннолетнего гражданина России. В этом документе должен быть указан срок выезда и страна, которую он намерен посетить. При этом согласие от второго родителя также не требуется. В согласии могут быть указаны сведения о двух и более детях.

А сколько действует это разрешение на выезд и нужно ли каждый раз при выезде ребенка писать новое?



Рафаэль Даербаев: Согласно разъяснению Минюста России срок действия нотариального согласия определяется календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить - совершеннолетие, окончание срока действия паспорта или визы и так далее. Поэтому нотариально заверенное согласие на выезд из Российской Федерации может быть выписано один раз вплоть до достижения ребенком совершеннолетия, при условии посещения им одних и тех же стран, указанных в этом согласии.

Просим обратить внимание читателей на то, что в согласии обязательно должны быть указаны названия государств, которые ребенок намерен посетить. При этом названия сообществ, таких как страны Евросоюза, страны СНГ и так далее, - не допускаются.

Что делать, если ребенок - гражданин РФ, а его родители проживают за границей и они не могут оформить нотариальное согласие в России?



Рафаэль Даербаев: Согласие родителей, оформленное нотариусом иностранного государства, должно содержать перевод на русский язык и быть соответствующим образом легализовано путем заверения его консульским загранучреждением МИД России. Или проставлением апостиля, предусмотренного Гаагской конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов от 5 октября 1961 года.

Требование проставления апостиля не распространяется на согласия, оформленные в государстве, с которыми у России заключены договоры о правовой помощи по гражданским и семейным делам.

А если у ребенка двойное гражданство?



Рафаэль Даербаев: Согласно закону гражданин РФ, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин РФ. Следовательно, порядок выезда из России таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, имеющих также иное гражданство, регламентирован законодательством России.

Все, что вы перечислили, касается только выезда из России или въезда тоже?



Рафаэль Даербаев: Для въезда в Российскую Федерацию несовершеннолетнего российского гражданина оформление нотариально удостоверенного согласия не требуется, так как в соответствии законом гражданин РФ не может быть лишен права на въезд в Российскую Федерацию.

Может ли ребенок выезжать из России, если его данные внесены в биометрические паспорта родителей, которые едут вместе с ним?



Рафаэль Даербаев: Внесение сведений о детях в биометрический паспорт, удостоверяющий личность родителя, не дает права ребенку на выезд за пределы территории Российской Федерации без своего документа, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории России.

При выезде из России вместе с одним из родителей согласия на выезд ребенка от второго родителя не требуется

С паспортами старого образца та же ситуация?



Рафаэль Даербаев: Выезд из России несовершеннолетних детей, сведения о которых внесены в паспорта сопровождающих их родителей старого образца (не биометрические), осуществляется по срокам действия этих документов, без необходимости оформления для ребенка отдельного паспорта.

Может ли один из родителей ограничить право на ребенка на выезд из страны?



Рафаэль Даербаев: В случае если один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей заявит о своем несогласии на выезд из страны несовершеннолетнего гражданина РФ, вопрос о возможности его выезда разрешается в судебном порядке. При выявлении таких детей в пунктах пропуска, они через государственную границу не пропускаются.

Одновременно хотелось бы отметить, что родители, отправляющие своих несовершеннолетних детей за границу, во избежание конфликтных ситуаций в пунктах пропуска, должны заранее сами удостовериться в отсутствии у ребенка временного ограничения на выезд. Уточнить такую информацию можно как у второго родителя, так и МВД России, являющегося правопреемником ФМС России.

Также Пограничной службой ФСБ России проводится работа с транспортными компаниями и турфирмами по информированию лиц, собирающихся выезжать за границу, о порядке выезда из Российской Федерации и необходимых документах на право пересечения государственной границы РФ.

Но если все-таки происходит ситуация, когда ребенка останавливают на пограничном контроле и не выпускают из страны, кто отвечает за его возвращение домой?



Рафаэль Даербаев: Пограничной службой ФСБ России дано указание сотрудникам пограничных органов оказывать всяческое содействие не пропущенным через государственную границу несовершеннолетним гражданам. В том числе в отправке их в сопровождении с их представителями по обратному маршруту и в информировании родителей о сложившейся с их детьми ситуации. А также в предоставлении мест для ожидания, пока кто-либо из родителей или законных представителей не прибудет за несовершеннолетним гражданином. То есть никто ребенка одного домой не отправит и на границе не бросит.

Кроме того, родителям необходимо перед отправкой детей удостовериться в наличии и действительности документов, дающих право пересечения государственной границы Российской Федерации.

В какие страны несовершеннолетние граждане России могут выезжать со свидетельствами о рождении без заграничных паспортов?



Рафаэль Даербаев: Для выезда из России в Казахстан, Беларусь, Киргизию, Абхазию, Южную Осетию и Украину для детей в возрасте до 14 лет в качестве документа на право пересечения государственной границы предусмотрено свидетельство о рождении с вкладышем или отметкой о гражданстве РФ.

Кроме того, с 22 февраля 2017 года граждане РФ могут въезжать в Армению, пребывать и выезжать из республики на основании паспорта гражданина России. При этом правила выезда из России в Армению несовершеннолетних российских граждан в возрасте до 14 лет изменений не претерпели. Они могут выезжать из России по своим заграничным паспортам или по заграничным паспортам (не биометрическим,) их родителей до наступления совершеннолетия при условии внесения в них соответствующих сведений о ребенке, при этом фотокарточка ребенка обязательна.

Вы назвали Украину среди стран, в которые можно выезжать по свидетельствам о рождении. Но на практике украинские пограничники не пропускают никого, даже детей без заграничных паспортов. Как это соответствует правовым нормам?



Рафаэль Даербаев: Действительно, правительство Украины приняло решение о приостановлении с 1 марта 2015 года возможности выезжать, следовать транзитом, пребывать и перемещаться по территории Украины на основании паспорта гражданина РФ либо свидетельства о рождении для детей возраста до 14 лет. В связи с этим украинские пограничные органы требуют обязательное наличие заграничных паспортов у российских граждан, въезжающих на территорию Украины.

При этом пограничные органы ФСБ России ориентированы на прежний режим пропуска граждан РФ, выезжающих на Украину по внутренним документам, с информированием их о возможном отказе пограничными органами Украины во въезде. Эта информация размещена на стендах в пунктах пропуска. А также проведена работа с представителями транспортных компаний - перевозчиков, имеющих транспортное сообщение с Украиной, о необходимости информирования граждан России об изменении украинской стороной порядка пропуска российских граждан в Украину.

Рафаэль Алексеевич, насколько за последнее время изменились правила пересечения российской границы?



Рафаэль Даербаев: Правила выезда из Российской Федерации и въезда в РФ отдельных категорий российских и иностранных граждан, определенные международными договорами и законодательством России, особых изменений не претерпели. Вместе с тем с мая 2017 года для граждан третьих стран стало возможным пересечение российско-белорусской государственной границы с использованием прямых воздушных рейсов между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Все авиарейсы, выполняемые между Белоруссией и Россией, переведены в международные секторы российских аэропортов. А в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства, прибывающих из Республики Беларусь и убывающих в обратном направлении, осуществляется пограничный контроль.

Граждане Союзного государства тоже проходят пограничный контроль?



Рафаэль Даербаев: Пограничный контроль граждан Союзного государства, следующих этими рейсами, не осуществляется. Им нужно только предъявить документ для въезда (выезда) на территорию России, а также посадочный талон, подтверждающий их прилет или вылет из (в) Беларусь соответствующим авиарейсом. Все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и национальному законодательству России могут прибывать в РФ и убывать из нее через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений.



Справка "РГ"



Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы вы можете найти на сайте ФСБ России в интернет-ресурсе "Пограничная служба (вопросы и ответы)", а также в разделе "Департамент пограничного контроля". Контактный телефон для получения справочной информации о порядке выезда из РФ и въезда в РФ российских и иностранных граждан: 626-77-40 (с 9.00 до 18.00 по рабочим дням).

злободневный вопрос

До чемпионата мира по футболу остаются считаные дни. Давайте еще раз напомним об особых условиях въезда и выезда из России иностранных болельщиков.



Рафаэль Даербаев: В течение периода, начинающегося за десять дней до даты проведения первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года и заканчивающегося в день проведения последнего матча, въезд в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в качестве зрителей спортивных соревнований, осуществляется без оформления виз. Они будут въезжать по документам, удостоверяющим личность, персонифицированной карте болельщика, получаемой при наличии входного билета на матч или документа, дающего право на получение входного билета на матч.

При этом приказом минсвязи определено, что персонифицированная карта зрителя оформляется на бумажном носителе, а также в электронной форме.