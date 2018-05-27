Одно из самых серьезных происшествий в туристической отрасли расследует полиция земли Баден-Вюртемберг, где находится крупнейший в Германии парк развлечений "Европа-парк", в который приезжают родители с детьми не только со всей страны, но со всего мира. В минувшие выходные, субботним вечером, не предвещавшим ничего плохого, на его территории по не установленной пока причине вспыхнул сильный пожар.

По счастливой случайности, никто из посетителей и сотрудников не пострадал ни от огня, ни от угарного газа. Теперь полиции предстоит выяснить, как подобное ЧП могло произойти на площадке детских аттракционов, которая до сих пор считалась абсолютно безопасной.

В то время как пожарные бригады пытались сбить пламя, СМИ и социальные сети облетели шокирующие снимки гигантского столба черного дыма, поднимающегося над "Европа-парком". Его было видно за много километров от коммуны Руст. На место ЧП оперативно прибыли не только пожарные и спасатели, но также представители экстренной гражданской службы технической помощи, которая находится в подчинении у федерального правительства Германии - всего, как сообщает портал "Шпигель онлайн", около 500 специалистов. Надо отдать должное и слаженным действиям администрации парка, которая организовала оперативную эвакуацию всех посетителей. Из зоны возгорания были выведены в безопасное место около 25 тысяч гостей, особое внимание уделялось оказанию помощи детям и пожилым людям. По данным полиции, все люди, оказавшиеся на тот момент в парке, "вели себя при эвакуации образцово", и благодаря такой дисциплине удалось избежать паники и давки. Кроме того, на официальной страничке "Европа-парка" в микроблоге Twitter граждан в режиме реального времени информировали о развитии событий.

Упорная борьба с огнем продолжалась всю ночь. В результате пострадали, по разным данным, от трех до семи пожарных. Их жизни ничего не угрожает. Уже в воскресенье в 9 утра "Европа-парк" вновь открыл двери для гостей.

Полиции предстоит выяснить, как сильный пожар вспыхнул в детском парке, который считался абсолютно безопасным

Согласно предварительным данным, пламя вспыхнуло в одном из подсобных хозяйств, а потом перекинулось на декорации аттракциона под названием "Пираты в Батавии". По другой версии, возгорание возникло прямо в системе управления движущего состава аттракциона. Он представляет собой небольшие шлюпки, в которых посетители могут барражировать по волнам воображаемого пиратского мира. Неудивительно, что это один из самых популярных среди мальчишек и девчонок аттракционов. У "Батавии" есть исторический прототип: так назывался голландский галеон - многопалубное парусное судно, спущенное на воду в начале XVII века и потерпевшее крушение на пути в Джакарту (которая в те времена и называлась Батавией). Впоследствии его воссоздали из поднятых со дна обломков на судоверфи с одноименным названием в городе Лелистад. Надо понимать, что весь "Европа-парк", открытый в 1975 году и раскинувшийся на территории 95 гектаров, поделен на районы, которые воспроизводят европейские страны в миниатюре с их главными достопримечательностями. Хочешь - гуляй по Голландии, хочешь - отправляйся в Италию, а хочешь - посети Россию или Англию.

Всего на территории парка располагается около ста аттракционов, осмотреть которые за один день попросту невозможно. Поэтому туристы останавливаются в отелях "Европа-парка". В прошлом году его посетили 5,6 миллиона человек, и менеджеры рассчитывали, что в нынешнем турпоток окажется не меньше.

До сих пор никто не мог усомниться в безопасности этой гигантской детской зоны, которая конкурирует в Европе разве что с парижским Диснейлендом. Однако последнее происшествие представляется весьма серьезным. И теперь в Германии ждут результатов расследования, которое должно пролить свет на беспрецедентное ЧП.