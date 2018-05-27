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27.05.2018 19:17
Рубрика: В мире

Невеселый Роджер

В Германии загорелся крупнейший детский парк аттракционов
Текст: Екатерина Забродина, Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск №7576 (113)
Одно из самых серьезных происшествий в туристической отрасли расследует полиция земли Баден-Вюртемберг, где находится крупнейший в Германии парк развлечений "Европа-парк", в который приезжают родители с детьми не только со всей страны, но со всего мира. В минувшие выходные, субботним вечером, не предвещавшим ничего плохого, на его территории по не установленной пока причине вспыхнул сильный пожар.
Гигантские клубы черного дыма над "Европа-парком" было видно за несколько километров. Фото: REUTERS Гигантские клубы черного дыма над "Европа-парком" было видно за несколько километров. Фото: REUTERS
Гигантские клубы черного дыма над "Европа-парком" было видно за несколько километров. Фото: REUTERS

По счастливой случайности, никто из посетителей и сотрудников не пострадал ни от огня, ни от угарного газа. Теперь полиции предстоит выяснить, как подобное ЧП могло произойти на площадке детских аттракционов, которая до сих пор считалась абсолютно безопасной.

Фото: Сергей Васильев / ТАСС
В России усилят контроль за аттракционами

В то время как пожарные бригады пытались сбить пламя, СМИ и социальные сети облетели шокирующие снимки гигантского столба черного дыма, поднимающегося над "Европа-парком". Его было видно за много километров от коммуны Руст. На место ЧП оперативно прибыли не только пожарные и спасатели, но также представители экстренной гражданской службы технической помощи, которая находится в подчинении у федерального правительства Германии - всего, как сообщает портал "Шпигель онлайн", около 500 специалистов. Надо отдать должное и слаженным действиям администрации парка, которая организовала оперативную эвакуацию всех посетителей. Из зоны возгорания были выведены в безопасное место около 25 тысяч гостей, особое внимание уделялось оказанию помощи детям и пожилым людям. По данным полиции, все люди, оказавшиеся на тот момент в парке, "вели себя при эвакуации образцово", и благодаря такой дисциплине удалось избежать паники и давки. Кроме того, на официальной страничке "Европа-парка" в микроблоге Twitter граждан в режиме реального времени информировали о развитии событий.

Упорная борьба с огнем продолжалась всю ночь. В результате пострадали, по разным данным, от трех до семи пожарных. Их жизни ничего не угрожает. Уже в воскресенье в 9 утра "Европа-парк" вновь открыл двери для гостей.

Полиции предстоит выяснить, как сильный пожар вспыхнул в детском парке, который считался абсолютно безопасным

Согласно предварительным данным, пламя вспыхнуло в одном из подсобных хозяйств, а потом перекинулось на декорации аттракциона под названием "Пираты в Батавии". По другой версии, возгорание возникло прямо в системе управления движущего состава аттракциона. Он представляет собой небольшие шлюпки, в которых посетители могут барражировать по волнам воображаемого пиратского мира. Неудивительно, что это один из самых популярных среди мальчишек и девчонок аттракционов. У "Батавии" есть исторический прототип: так назывался голландский галеон - многопалубное парусное судно, спущенное на воду в начале XVII века и потерпевшее крушение на пути в Джакарту (которая в те времена и называлась Батавией). Впоследствии его воссоздали из поднятых со дна обломков на судоверфи с одноименным названием в городе Лелистад. Надо понимать, что весь "Европа-парк", открытый в 1975 году и раскинувшийся на территории 95 гектаров, поделен на районы, которые воспроизводят европейские страны в миниатюре с их главными достопримечательностями. Хочешь - гуляй по Голландии, хочешь - отправляйся в Италию, а хочешь - посети Россию или Англию.

Фото: depositphotos.com
Ужасающие кадры из парка аттракционов поразили интернет

Всего на территории парка располагается около ста аттракционов, осмотреть которые за один день попросту невозможно. Поэтому туристы останавливаются в отелях "Европа-парка". В прошлом году его посетили 5,6 миллиона человек, и менеджеры рассчитывали, что в нынешнем турпоток окажется не меньше.

До сих пор никто не мог усомниться в безопасности этой гигантской детской зоны, которая конкурирует в Европе разве что с парижским Диснейлендом. Однако последнее происшествие представляется весьма серьезным. И теперь в Германии ждут результатов расследования, которое должно пролить свет на беспрецедентное ЧП.

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