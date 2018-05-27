В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями

Украина "не дождется" развала России из-за санкций. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, прокомментировав слова украинского замминистра Георгия Туки о том, что нужно "давить Россию" санкциями, потому что они "могут ее уничтожить", ведь "именно так уничтожили Советский Союз".

"Основанная причина развала СССР - не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся…", - цитирует RT Цекова.

Сенатор напомнил, что санкции в отношении нашей страны были введены четыре года назад и все это время мы "с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем свою экономику и движемся вперед".

По словам Цекова, страны Запада уже убедились, что ограничения создают определенные проблемы не только для России, но и для всех остальных стран, особенно, санкции ударяют по Украине.

"Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России", - уточнил член Совфеда.