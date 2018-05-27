Новости

В Барнауле из-за пожара эвакуировали торговый центр 11:26
Делегация Казахстана ознакомилась с подготовкой персонала для БелАЭС 11:21
В Казани экстренно сел пассажирский самолет 11:15
Приставы призвали алиментщиков выплатить все долги перед Днем защиты детей 11:14
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления 11:00
Видео: В Петербурге канатоходец прошел через разведенный мост 10:45
В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями 10:33
В Приморье поисковики из РФ и США нашли три самолета 09:48
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине 09:33
Из-за благотворительного забега в центре Москвы перекрыто движение 08:29
Пожилой миллиардер Ричард Брэнсон собрался в космос 07:44
Хуситы стали чаще наносить удары по коалиции в Йемене 07:20
Православный храм в сирийском городе Маалюля восстановят за месяц 06:53
Салах примет участие в чемпионате мира 2018 06:37
Сноуден: Никто на свете не любит Путина так, как Трамп 05:33
Пожар в крупнейшем парке развлечений Германии локализован 04:58
Иордания попросила Росатом построить небольшую АЭС 04:39
В акциях против политики Макрона участвовали 250 тысяч французов 04:22
В трех американских штатах из-за шторма "Альберто" ввели режим ЧС 03:36
Очередные переговоры лидеров двух Корей состоятся 1 июня 02:47
Израиль атковал позиции ХАМАС в секторе Газа 02:10
На севере Греции в пассажирский автобус ударила молния 01:55
СМИ: Мохамед Салах пропустит чемпионат мира из-за травмы плеча 01:24
Роналду допустил возможность ухода из "Реала" 01:10
Кончаловский планирует снять фильм о Новочеркасском расстреле 00:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
27.05.2018 10:33
Рубрика: Власть

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями

Украина "не дождется" развала России из-за санкций. Об этом заявил сенатор Сергей Цеков, прокомментировав слова украинского замминистра Георгия Туки о том, что нужно "давить Россию" санкциями, потому что они "могут ее уничтожить", ведь "именно так уничтожили Советский Союз".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Путин сравнил применение санкций с игрой в футбол по правилам дзюдо

"Основанная причина развала СССР - не санкции, а отсутствие консолидации советского общества. Сегодня Россия как раз очень консолидирована на фоне всех нападок на нас. Так что не дождутся…", - цитирует RT Цекова.

Сенатор напомнил, что санкции в отношении нашей страны были введены четыре года назад и все это время мы "с ними весьма успешно справляемся, перестраиваем свою экономику и движемся вперед".

По словам Цекова, страны Запада уже убедились, что ограничения создают определенные проблемы не только для России, но и для всех остальных стран, особенно, санкции ударяют по Украине.

"Украинская сторона от ограничений, которые она как попугай вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени. Если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России", - уточнил член Совфеда.

Главное сегодня

В Совфеде отреагировали на заявление Киева об "уничтожении РФ" санкциями
Посол РФ в Австралии раскритиковал доклад о крушении Boeing на Украине
Капитан "Реала" Рамос пожелал Салаху скорейшего выздоровления
Сноуден: Никто на свете не любит Путина так, как Трамп
Петербургский форум стал рекордным по числу участников и объему сделок