В тяжбе с застройщиками власти повысили им стоимость аренды в тысячу раз

Проблемы незавершенного строительства периодически возникают в регионах: нехватка средств у инвесторов, бездеятельность чиновников, недовольство обманутых дольщиков. В нашей истории наоборот. У застройщика имеется все для строительства, в том числе разрешающие документы. Более того, есть вступившие в законную силу решения судов о том, что строительство законно. Но чиновники все равно посчитали возводимый объект самостроем и... подняли аренду за землю в тысячу (!) раз, таким образом толкая застройщика к банкротству, а дольщиков в бесконечные тяжбы за свое законное жилье.

Причем два с половиной года, пока велось строительство, все было нормально. Претензии у местного Стройнадзора почему-то возникли только в феврале 2017 года, когда дом был готов уже примерно на 80 процентов. Хотя месяцем ранее это же ведомство не нашло там никаких нарушений. Дольщики называют происходящее полным беспределом, но в городе их никто не слышит. Хотелось бы разобраться, что же стоит за поведением контролеров: показное рвение, желание доказать свою нужность или некий другой, может быть, корыстный интерес?

Это тем более удивляет, что речь идет об одном из самых красивых городов страны, о Ялте - в то время, когда власти успешно модернизируют систему управления и наводят порядок на полуострове. История многоквартирного дома по улице Руданского, 21А, началась еще в 2014 году, когда после референдума Стройнадзор региона в рамках так называемого "переходного законодательства" зарегистрировал декларацию о начале строительных работ на объекте. Правда, в августе 2016 года городской департамент архитектуры и градостроительства отозвал архитектурно-планировочное задание. Но компания-застройщик ООО "Ялтаовощ" подала в суд, где с документами в руках доказала абсурдность претензий департамента. Арбитражный суд, рассмотрев и проанализировав весь массив документов, признал правоту инвестора. Апелляция и кассация подтвердили эти решения.

После проигранного суда контролеры парализовали строительные работы проверками

И вот тогда, видимо, крымские контролеры решили "наказать" застройщиков, которые так настойчиво решились отстаивать свои права: обвинения посыпались на них как из рога изобилия. Например, в организации, которая осуществляла авторский надзор, сменилось должностное лицо, курирующее данный проект. И контролеры говорят: значит, застройщик подал недостоверные сведения (!), и на этом основании можно отозвать разрешение на строительство. В итоге суды трех инстанций признали этот отзыв незаконным, но строительство уже затянулось на дополнительный год (к слову, такой надзор - вообще добровольная инициатива инвестора).

- Мы специально выбирали самого надежного застройщика и никогда не могли бы подумать, что наш проект будет заморожен из-за беспредела чиновников, - негодует Людмила Денисова, одна из дольщиц. - Ведь все решения судов в нашу пользу! Почему чиновники их не исполняют? Неужели им наплевать на людей, вложивших в жилье свои деньги, и на наши законные интересы?

Причем страдают не только дольщики, но и обитатели соседних домов. Компания за свой счет полностью сделала капитальный ремонт соседнего дома (включая ремонт фасада и кровли, канализации и водопровода), чтобы как-то компенсировать доставленные неудобства, рассказывают сами его жители. Но теперь сам недострой на Руданского, 21А, доставляет им массу неудобств. Горожане даже написали письмо главе региона, чтобы тот разобрался в ситуации и оказал содействие в завершении строительства. Но, к сожалению, внятного ответа пока так и не получили.

Более того, после проигранного суда контролеры буквально парализовали строительные работы своими проверками. За этот небольшой срок их было уже около 20.

В декабре 2017 года Стройнадзор Крыма провел очередную проверку и якобы нашел на объекте целый ряд нарушений (опять-таки, чиновников не смутило, что отсутствие нарушений уже было доказано судами трех инстанций). На объект в сопровождении местных СМИ тогда выезжал и местный министр строительства. Он пообещал, что дело будет рассмотрено беспристрастно и решение будет объявлено публично. Прошло уже почти полгода - и тишина. По крайней мере, не удалось найти никаких официальных комментариев на этот счет. А связаться с министром и задать ему свои вопросы лично так и не удалось.

В прошлом году, чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки, "Ялтаовощ" подал новую декларацию о начале выполнения строительных работ, но власти отказали в ее регистрации. Застройщик снова подал в суд - и снова выиграл. Суд не только согласился с доводами истца, но и потребовал от ведомства в десятидневный срок со дня вступления в законную силу судебного акта осуществить регистрацию поданной декларации. Истец должен был получить разрешение еще в середине февраля. Однако документа нет до сих пор. Более того, местные власти каким-то образом все равно посчитали объект самовольным строением и на основании этого подняли арендную плату за участок с 280 тысяч до 280 миллионов рублей в год - в тысячу раз! Что же будет в случае банкротства застройщика? "На ровном месте" в Ялте появятся еще десятки обманутых дольщиков. Что характерно - само решение о признании дома самостроем чиновники не выдают. А есть ли вообще такой документ в природе? Вероятно, местный Стройнадзор не очень-то хочет предавать свои дела публичности.

Возникает главный вопрос: для чего это все делается? Неужели местные чиновники за последние годы под патронатом киевских властей настолько привыкли к самоуправству, что оказались неспособными решать спорные моменты в цивилизованном правовом русле? Сегодня Крым переживает непростое время, ведь проблемы там копились десятилетиями. И обветшалая инфраструктура - это первое, что бросается в глаза. В таких условиях все - и власти, и контролирующие органы, и бизнес - должны работать в одной связке на благо региона и его жителей.

Кстати

Застройщики направили в Минстрой России письмо, в котором они просят о помощи. В обращении говорится, что 28 марта в Москве прошло совещание под председательством замминистра строительства по "проблемному" объекту. Там было принято решение дождаться вердикта Арбитражного суда, - если он признает правоту ООО "Ялтаовощ", то местные контролеры не будут препятствовать дальнейшему строительству. В конце апреля судом было принято такое решение. Тем не менее ведомство его не исполняет и не регистрирует декларацию о начале выполнения строительных работ, говорится в обращении. Это так крымский Стройнадзор относится к российским законам?