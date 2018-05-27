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27.05.2018 19:30
Рубрика: Общество

Цифра в школу уже вошла

Смешанные "цифровые" уроки появятся в российских школах
Текст: Ирина Борисова
Российская газета - Федеральный выпуск №7576 (113)
Министр просвещения Ольга Васильева заявила, что в школах России могут появиться смешанные типы уроков, где учебная программа будет включать цифровые технологии и объяснения педагогов.

"Один из наших последних проектов - это Цифровая школа. "Цифра" все равно в школу войдет, она уже вошла... Сейчас вот, для того чтобы делать качественный скачок именно в работе с детьми, у нас сейчас очень важная задача, и она тоже стоит в нацпроекте, это переподготовка наших педагогов - 50 процентов, для того чтобы они были готовы к тому новому. Наверное, мы придем к смешанному типу уроков, о том, что это "цифра" и учитель, может, это смелое заявление, но тем не менее я думаю, что нам придется об этом думать... То, что смешанный тип урока рано или поздно придет, это очевидно", - заявила Ольга Васильева в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Ранее Ольга Васильева отмечала, что одним из главных направлений работы министерства просвещения станет цифровизация школ.

Президент РФ Владимир Путин ранее утвердил кандидатуры вице-премьеров и министров нового правительства, предложенные премьером Дмитрием Медведевым. Министром просвещения назначена Ольга Васильева, министром науки и высшего образования - Михаил Котюков.

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