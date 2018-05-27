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27.05.2018 13:45
Рубрика: Экономика

За утерянный багаж будут выплачивать 360 тысяч рублей

Текст: Татьяна Шадрина
27 мая вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые позволят россиянам получить внушительные суммы компенсаций за задержку международного рейса.
Фото: Владимир Аносов
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Но есть одно условие, пассажир должен представить доказательства, что он понес ущерб из-за того, что перевозчик  задержал рейс. И ему авиакомпания только в таком случае возместит ущерб именно в рамках выставленных претензий, подкрепленных чеками. 

Что касается багажа, то по Монреальской конвенции могут компенсировать за доказанный ущерб до 360 тысяч рублей (максимальный размер выплат по Монреальской конвенции установлен в специальных правах заимствования (СДР) - 4150). Но, как и в случае с задержкой рейса, придется доказывать нанесенный ущерб. Сделать это можно, если вы перед рейсом во время регистрации объявили список ценных вещей. В таком случае перевозчик предлагают застраховать багаж, ведь он может потеряться, быть поврежден не по его вине, а аэропорта. Либо авиакомпания предлагает все ценное взять в ручную кладь. 

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