Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Антона Геращенко - украинского депутата и советника министра МВД Украины Арсена Авакова. Его обвиняют в публичных призывах к террористической деятельности.

"Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", - рассказала ТАСС пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Геращенко инкриминируется ч. 2 ст. 205.2. ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием СМИ и сети интернет"). Санкции статьи - до семи лет лишения свободы.

СК РФ в 2015 году возбудил уголовное дело в отношении Геращенко. В одной из социальных сетей он призвал всех раскрывать известную им информацию о российских военных, борющихся в Сирии с боевиками

Напомним, что и на Украине против Геращенко возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в государственной измене за предложение, высказанное в социальной сети, отдать в аренду России Севастополь на 30-40 лет.