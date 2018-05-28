Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!"

Финал второго сезона Международного вокального конкурса "Ты супер!" состоялся 26 мая. Следует сказать, что этот конкурс - особая гордость, как телеканала НТВ, так и его генерального продюсера Тимура Вайнштейна. Он задуман не просто как соревнование юных талантов, но как проект для детей, оставшихся без попечения родителей. Этим форматом заинтересовались многие страны Европы и мира, и хотят на своих телеканалах организовать нечто подобное.

Победителя конкурса выбирали телезрители с помощью SMS-голосования. Им стала Диана Анкудинова, получившая 48,94% зрительских голосов. За время участия девочки в проекте видео с ее выступлениями в интернете набрали более 50 миллионов просмотров. Второе место заняла белорусская школьница Вера Ярошик (около 9,71% голосов), на третьем - Роман Дружинин (6,46% голосов).

Приз зрительских симпатий получила Зеновия Сверчкова, за которую на сайте НТВ проголосовало более 4 миллионов человек. В финальном выпуске проекта приняли участие звезды шоу-бизнеса Валерия, Гарик Мартиросян, Руслан Алехно, Юлия Началова, Алексей Воробьев и Денис Клявер, а также члены жюри международного вокального конкурса "Ты супер!".

Напомним, что проект "Ты супер!" стартовал два года назад на канале НТВ. Конкурс полюбился зрителям - на сайте телекомпании НТВ и на официальном YouTube канале выпуски шоу собрали более 125 миллионов просмотров. Финал первого сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" в Кремле получил спецприз телевизионной премии ТЭФИ.

На кастинг нового сезона за полгода пришло 1500 тысячи заявок. В результате участниками отборочного тура проекта стали 82 ребенка из 13 стран в возрасте от 8 до 18 лет. Участники прилетели в столицу из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. Впервые в проекте участвовали ребята из Германии и Сирии.

В финал вокального конкурса прошло 11 претендентов на главный приз: Василина Понамарева, 9 лет, Республика Бурятия; Роман Дружинин, 17 лет Красноярский Край; Александра Кирильчук, 11 лет, Ростовская область. Александра Панкратова, 15 лет, Краснодарский край; Богдан Вандышев, 18 лет,. Москва; Владимир Скрипаль, 18 лет, Татарстан; Диана Анкудинова, 14 лет, Самарская область; Зеновия Сверчкова, 15 лет, Краснодарский край; Вера Ярошик, 16 лет, Белоруссия; Сатеник Геворгян, 14 лет, Армения; Эльвира Яхьяева, 13 лет, Республика Дагестан.

Уже в финале конкурса многие участники "Ты супер!" получили профессиональные предложения. Диана Анкудинова представит Россию в Международном конкурсе молодых исполнителей "Детская Новая волна - 2018", Александра Кирильчук - в полуфинале "Детского Евровидения - 2018". Член жюри проекта Юлианна Караулова подарила Роману Дружинину возможность записать трек на студии саунд-продюсера Андрея Чёрного, "Новое радио" запишет сингл Дианы Анкудиновой и видео с ней в своей концертной студии. Игорь Крутой подарил Диане квартиру в Москве.

Телеканал НТВ и партнер проекта Международное информационного агентства и радио Sputnik продолжат помогать участникам конкурса на системной основе и развивать их талант. Так, финалистки проекта Вера Ярошик и Сатеник Геворгян получили от информационного партнера годичные курсы по вокалу у самых известных преподавателей в их городах.

Отметим, что для многих зрителей и интернет-пользователей Ярошик стала настоящей победительницей. Ее исполнение песни "Зачарованная" дуэтом с Русланом Алехно смогло растрогать даже такого мэтра, как Игорь Крутой, а зал аплодировал исполнителям громко и искренне.

"Обычно, когда мы смотрим музыкальные конкурсы по телевидению, после финала софиты гаснут, и мы забываем об участниках проекта. Но это не про шоу "Ты супер!". Всем полуфиналистам второго сезона конкурса до совершеннолетия будет выплачиваться стипендия от телеканала НТВ, чтобы они смогли продолжать заниматься творчеством. Для этого мы создали благотворительный фонд "Ты супер!", который выплачивает стипендии участникам конкурса из России. В свою очередь наш партнёр информационное агентство и радио "Sputnik" выплачивает аналогичные стипендии участникам из-за рубежа", - говорит генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Кроме того, канал гордится тем, что проект "Ты супер!" стал самым рейтинговым эфирным событием субботы (рейтинг 3,5% среди зрителей 18+) и самым популярным проектом своего слота с долей 12,3%, обогнав все другие российские телеканалы.