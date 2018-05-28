Благодаря "моду" смартфон Moto Z3 Play будет работать в 5G сетях

В Сети появились снимки смартфона Moto Z3 Play, релиз которого должен состояться в начале июня.

Это смартфон с 6-дюймовым AMOLED экраном с разрешением 2K (2160х1080), на борту которого будет процессор Snapdragon 636, 4 Гб оперативной и 32/64 Гб флэш-памяти. Мобильное устройство получит основную камеру на 12 Мп и фронтальную на 8 Мп. Основная камера, как и в предыдущем поколении, будет способна снимать в условиях низкой освещенности и иметь лазерную фокусировку. Аккумулятор у Z3 - 3000 мАч с возможностью быстрой зарядки Turbo Charging.

Работать Moto, как обещают в компании, будет под управлением Android 10.

Z3 Play как и предыдущие модели в линейке буду поддерживать модульность - сменные аксессуары Moto Mod, расширяющие возможности смартфона. Среди "модов" были заявлены дополнительный аккумулятор, гейм-пад и проектор - все это было и раньше.

Но на новых кадрах можно увидеть 5G Moto Mod, который позволит использовать смартфон Z3 Play в сетях 5G. Напомним, что начала коммерческого использования таких сетей намечено на конец 2018 года. Подробностей о модуле пока нет, так что не ясно будет ли он совместим с другими смартфонами линейки Z.

Анонс смартфона Moto Z3 Play запланирован на 6 июня. О стоимости пока не сообщалось.