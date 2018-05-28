Каждый пятый россиянин считает, что сейчас подходящее время, чтобы взять кредит, сообщает аналитический центр НАФИ по результатам мартовского опроса. В прошлом году таких россиян было на 10 процентов меньше.

Считают, что сейчас не стоит брать кредиты, две трети опрошенных - 64 процента. По сравнению с прошлым годом доля таких респондентов снизилась на 13 процентов.

В настоящий момент более трети россиян привлекали кредиты банков, свидетельствуют результаты опроса. При этом, более склоны к новым займам те, кто уже имеют кредиты, отмечают в аналитическом центре.