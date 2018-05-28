Бразильская конфедерация футбола в буквальном смысле не жалеет средств, чтобы мотивировать своих футболистов на победу в ЧМ-2018, который скоро пройдет в России.

Как сообщает издание Folha de S.Paulo, премиальные за успех на мировом первенстве составят миллион долларов каждому. Такую же сумму получат и все члены тренерского штаба сборной.

Если пятикратные чемпионы мира справятся с поставленной задачей, их призовые станут рекордными по величине за всю историю футбола среди всех сборных. Для сравнения, за последнюю победу, состоявшуюся на ЧМ-2002, бразильские футболисты получили сумму в пять раз меньше.

На домашнем ЧМ-2014 команде пообещали в совокупности 35 млн долларов призовых. Но в полуфинале бразильцы уступили сборной Германии - 1:7.