Бразильцы получат рекордные премиальные в случае победы на ЧМ-2018
Футболисты сборной Бразилии получат рекордные премиальные в случае победы на чемпионате мира-2018 в России. Об этом сообщает местно издание Folha de S. Paulo.
По данным источника, каждому из игроков в случае завоевания для "селесао" шестого чемпионского титула полагается по миллиону долларов. При этом такая же сумма предполагается и для членов тренерского штаба.
Если это действительно произойдет, то подобные премиальные станут рекордными для всех сборных. Для сравнения, в 2002 году те же бразильцы за чемпионство получили примерно по 200 тысяч долларов, а в 1994 году - около 80 тысяч.
"Пентакампеоны" имели шанс на хороший заработок и четыре года назад на домашнем чемпионате мира, когда бразильская футбольная конфедерация в случае победы сборной была готова выделить в общей сложности 35 миллионов долларов на премиальные. Но тогда "селесао", как мы помним, сенсационно не попали в тройку призеров. В полуфинале они унизительно проиграли будущим чемпионам немцам 1:7, а в матче за третье место разгромно уступили Голландии 0:3.
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