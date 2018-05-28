Частным компаниям не разрешили надзор за рыбной ловлей

Правительство России отклонило законопроект о введении производственных рыболовных инспекторов.

Предполагалось, что сеть таких инспекторов смогли бы создавать индивидуальные предприниматели или юридические лица, заключившие договор о предоставлении им рыболовных участков. Естественно, производственные инспекторы смогли бы действовать только в пределах того участка, за который отвечает нанявшая их компания.

Существуют компании, которые занимаются промышленным рыболовством: добывают водные биоресурсы, хранят их, транспортируют и обрабатывают на своем рыболовном участке. Если бы идея прошла, они смогли бы быть не только законопослушными рыбаками, но еще и защитниками этого участка. С такой инициативой выступила Самарская Губернская Дума. Она подготовила соответствующие поправки в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

В связи с этим должны были быть внесены изменения и в КоАП: необходимо было установить административную ответственность за невыполнение законных требований производственных инспекторов.

Как рассказывают сторонники инициативы, подобные инспекторы есть и в охотничьем хозяйстве: это могут быть и егеря, и охотоведы, для этого нужно им всего лишь пройти проверку знаний, чтобы смело исполнять свои обязанности. После проверки получить удостоверение, значок инспектора, и приступать к работе.

Но без удостоверения егеря и охотоведы могут лишь только следить за численностью животных и подкармливать их иногда.

А вот с удостоверением производственного инспектора круг возможностей расширяется: можно, например, составить акт об административном нарушении, произвести осмотр вещей, при этом используя фото- и видеосъемку, сообщать о готовящемся нарушении или преступлении, а за бездействие или противоправные действия еще и ответственность понести. Ровно такие же обязанности возлагались бы на производственного рыболовного инспектора, однако задержать нарушителя, изъять улов, носить при себе оружие или же производить осмотр личных вещей он не смог бы. Этим занимаются другие службы.

Ежегодно инспекторами рыбоохраны Росрыболовства пресекается порядка 120 тысяч нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. У нарушителей изымается более 300 тысяч запрещенных для применения орудий лова и 500 тонн незаконно добытых водных биоресурсов. Наиболее горячими с точки зрения браконьерской активности являются Дальневосточный, Сибирский и Южный регионы.

Обязанность по охране рыболовного участка возложена на рыбаков. Но не прописано, как им его защищать

Однако в Федеральном агентстве по рыболовству отмечают, что на данный момент обязанность по охране рыболовного участка возлагается на плечи самих пользователей этого участка - на рыбаков. Вот только как они должны это защищать, нигде не написано. И да, возможно, производственный инспектор стал бы подобным механизмом охраны водных биоресурсов.

Но эксперты правительства высказали серьезные замечания к законопроекту. Ряд вопросов технического характера не проработан, и поэтому инициатива не поддержана. В частности, как обратили внимание эксперты, в законодательстве не уточнено правовое положение производственных рыболовных инспекторов. А все это надо детально прописывать в ряде законов.