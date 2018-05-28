Уже в ближайшие дни могут возобновиться переговоры о дальнейшем финансировании банками строительства "Северного потока-2". Отношение к российскому газу и газопроводам меняется на глазах. В разговоре с "Российской газетой" глава немецкой компании Wintershall, партнера "Газпрома", Марио Мерена заявил, что преобладающая часть тезисов противников строительства газопровода "Северный поток-2" не имеет никакого смысла.

"Мы хотели бы, чтобы к нам поступало как можно больше дешевого газа и по самым разным каналам - это хорошо и для потребителей, и для промышленности", - сообщил он. Компания - оператор проекта уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию выдала также Финляндия, где идут подготовительные работы на морском участке. Начато бурение двух 700-метровых тоннелей в сторону моря, в конце которых будет находиться то место, откуда, собственно, и начнется укладка труб. Намечен обширный список дел на лето, это подтвердил "РГ" Йенс Мюллер, официальный представитель компании Nord Stream 2.

Германия рассматривает "Северный поток-2" "как экономический проект, подвела черту в ходе недавнего визита в Россию канцлер Германии Ангела Меркель. Следом за ФРГ и Болгария изменила свое отношение к российскому газопроводу. Здесь речь идет уже о "Южном потоке". Четыре года назад София отказалась от него, с чего и начались проблемы у этого проекта. В конце концов Россия свернула работы и начала тянуть "Турецкий поток".

На прошлой неделе в Софии заговорили о необходимости прямых поставок газа. Президент Болгарии Румен Радев во время визита в Россию заявил, что строительство нового газопровода, который он предложил назвать "Болгарским", диктуется здравым смыслом и требованиями энергетической безопасности и эффективности, и не только в отношении Болгарии, но и Евросоюза.

Ни один газопровод, который идет в Европу, не строился без проблем, против каждого были американцы. Однако, так или иначе, все газопроводы были реализованы, напоминает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. "И не то, что европейцы были бы за нас, они - за себя, - поясняет он. - Германия, например, в случае реализации газопровода "Северный поток-2" станет крупнейшим транзитером газа, а до этого "просто" была крупнейшим потребителем".

При этом нельзя сказать, что строительство этого конкретного газопровода больше выгодно какой-то одной из сторон, продолжает эксперт. "В Европе, с одной стороны, нет стран, которые могли бы предоставить Евросоюзу тот же объем газа по такой же цене. А с другой - нам некуда его в таких объемах поставлять, кроме как в Европу", - объясняет Правосудов. Да и к тому же никто, кроме нас, им дешевле газ не продаст, констатирует он.

Что же до строящегося "Турецкого потока", продолжает эксперт, то в отношении первой нитки все просто: морскую часть достроили, на турецкой земле нужно проложить небольшие трубы. В отношении второй нитки, которая должна обеспечить Балканы, когда она будет запущена, нужно будет тоже запустить небольшой объем инфраструктуры. "Инфраструктура, кроме небольшой перемычки между Болгарией и Сербией около 100 с лишним километров длиной, уже есть", - напоминает он.

А вот к "Южному потоку", о необходимости возобновить переговоры по которому говорила Болгария, может быть, мы когда-нибудь и вернемся. "Если смотреть на карту, то видно, что снабжать Балканы лучше напрямую, а не через Турцию. Тем более с учетом того, что даже при запуске "Турецкого потока" и "Северного потока-2" остается тенденция на рост объемов поставок в Европу, а собственная добыча газа в Европе снижается", - говорит о перспективах Правосудов.

Более дальние перспективы строительства новых газопроводов тоже ограничиваются "Южным потоком", считает он. "Когда мы говорим о поставках в Китай, то речь идет о месторождениях Восточной Сибири - Якутия и Иркутская область. Поэтому "Газпром" строит здесь газопровод "Сила Сибири". В Японию поставляется СПГ, они говорят, что им нужно больше газа, поэтому планируется строительство третьей очереди завода по сжижению газа в рамках проекта "Сахалин-2". Японцы хотят, чтобы к ним был построен газопровод с Сахалина, но там опасная сейсмическая обстановка. Для Европы, если потребление газа будет расти, то придется строить третью нитку "Северного потока". Был вариант еще построить "Ямал-Европа-2", но там есть проблемы с платой за транзит по территории Польши, поэтому проект пока заморожен", - резюмирует эксперт.

Третьей веткой и может стать "Болгарский поток". Сегодня Болгария получает российский газ только из той трубы, которая проходит по территории Украины, напоминает генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. При этом после 2019 года поставки российского газа в Софию пойдут через газопровод "Турецкий поток", который прокладывают по дну Черного моря. Но в этом случае стране придется пользоваться транзитом газа через Турцию.

Отдельная труба, продолжает эксперт, нужна Болгарии по двум причинам. "Во-первых, София могла бы получить прямой источник поставок из России, защитившись от транзитных украинских рисков. Во-вторых, если представить, что "Турецкий поток" идет не в Турцию, а в Болгарию, то понятно, что не только России выгоднее, чтобы вторая труба шла бы напрямую в Евросоюз. Тогда Болгария стала бы небольшим, но транзитером", - перечисляет плюсы "Болгарского потока" Симонов.

Еще один добавляет в копилку директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. "Прямые поставки всегда означают, что цена на газ меньше. А кто же откажется сэкономить?" - задает он риторический вопрос. Впрочем, уверен Константин Симонов, строить дополнительную трубу при наличии двух ниток "Турецкого потока" никто не будет. "Даже если спрос на газ в Европе вырастет, мы построим третью нитку по Черному морю или добавим ее к "Северным потокам", - уверен эксперт.

С ним солидарен и Пикин. "Когда болгары говорят о нужности новой трубы, то понятно, что речь идет о возрождении "Южного потока". Но мы помним, что из-за позиции Евросоюза именно Болгария как раз и отказалась от нового трубопровода. Поэтому новой трубы создать точно не получится", - констатирует он.

Отказ Болгарии от участия в проекте "Южный поток" в 2014 году был ошибкой, с этим согласен и российский сенатор Алексей Пушков. "Турция тут же ухватила свой шанс, а ФРГ строит "Северный поток-2". Хороший урок для Софии", - констатировал он в своем Twitter-аккаунте.

И тем не менее у Болгарии, продолжает Константин Симонов, сохраняется шанс на трубу.

Но не на свою: "София может апеллировать только к тому, чтобы вторую нитку "Турецкого потока" развернуть в сторону Болгарии. Технически это возможно, но политически, я думаю, уже нет", - резюмирует Симонов.

Немного другой путь решения проблем Софии видит Сергей Пикин. "С одной стороны, известно, что Болгария в год потребляет чуть более 3 миллиардов кубов газа, а каждая нитка "Турецкого потока" более чем в пять раз мощнее, так что с перспективами отдельного газопровода все ясно. С другой, я, например, больше верю, что эти объемы, имея в виду вторую нитку "Турецкого потока", вольются в проект TANAP, который напрямую идет в Европу и уже согласован с ЕС", - предполагает Пикин.

Ни один газопровод в Европу не строился без проблем, против каждого были американцы. Но все они реализованы

Трансанатолийский газопровод (TANAP), напомним, - это совместный проект Турции и Азербайджана. На 12 июня запланирован его запуск, сообщил недавно министр энергетики Турции Берат Албайрак. Пропускная способность газопровода TANAP на первых порах будет составлять 16 миллиардов кубометров в год. Где-то шесть миллиардов - пойдет в Турцию, а остальное - европейским странам.

Кстати, если помните, был еще такой проект магистрального газопровода из Туркмении и Азербайджана в страны Евросоюза - Nabucco. Против него никто особо не выступал, а наоборот, нахваливали, как прекрасную альтернативу российскому транзиту. В этом году должен был состояться его пуск. Но проект закрылся еще пять лет назад, просуществовав всего три года. И все силы были брошены на TANAP - менее мощный, чем Nabucco.