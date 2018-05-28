Цивилизованное страхование возможно, если отсекать мошенников

Крах многих автостраховщиков модно списывать на убыточность автострахования. Но, судя по практике команды Александра Кондратенкова, достаточно разобраться с мошенниками, и автострахование становится почти обыденным доходным бизнесом.

В свое время огромные убытки даже такой крупной компании, как "Росгосстрах" заставили серьезно задуматься даже регулятора, и ЦБ, как сообщается, планирует серьезные изменения на рынке автострахования. Пока же порядок здесь должна навести созданная по инициативе Центробанка Межведомственная группа по борьбе с мошенничеством, "присосавшимся к ОСАГО", куда вошли угрозыск, СД МВД, ГУЭБиПК, Генпрокуратура и даже ФСБ.

Сами страховщики продолжают бить тревогу на тему засилья мошенников на рынке, которые с помощью различных схем "разводят" страховые компании на значительные выплаты. По некоторым оценкам, только за девять месяцев прошлого года страховые компании потеряли на автостраховании 80 млрд рублей. По данным Российского союза автострахования, на этот вид страхования приходится 68% случаев подделок полисов и других злоупотреблений в отрасли.

Но на рынке есть примеры успешной работы страховых компаний в этой сфере. Когда команда Александра Кондратенкова только приобрела компанию "Открытие Страхование" (прежнее название "Опоры"), на это мало кто обратил внимание.

Кондратенков - председатель президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России", кандидат экономических наук, и когда он стал председателем совета директоров АО СК "Опора", он уже имел богатый опыт в страховом бизнесе. Его эксперимент с компанией "Открытие Страхование" привлек внимание, лишь когда "Опора" поглотила моторный портфель гораздо более крупной страховой компании "Уралсиб".

По логике рынка, в таких ситуациях поглощаются убыточные портфели. Это большое количество договоров ОСАГО, по которым страховщики, как правило, выплачивают значительные компенсации. Однако технология работы была выстроена еще на портфеле "Открытия". Здесь тщательно изучили и проанализировали каждый договор. Тогда и открылась общая для многих отечественных страховщиков болезнь: компания гналась за числом клиентов, не придавая значения качеству работы.

При "расчистке" портфеля "Открытия" команде Кондратенкова прежде всего пришлось избавляться от дельцов, которые хотели обогатиться за счет страхования. Кропотливая и методичная работа позволила разработать технологию противодействия мошенничеству и завышенным выплатам.

По принятому портфелю "Уралсиба" пришлось урегулировать пять тысяч страховых случаев на 600 миллионов рублей. Но как минимум по четверти обращений компания отказывала в выплатах и успешно отстаивала в судах свое право не платить мошенникам.

После "Уралсиба" (в 2016 году - 17-е место по автострахованию в России) команда Кондратенкова участвовала в проектах с НАСКО (16-е место по ОСАГО в России) и страховой компанией "Ангара". Когда все бизнес-процессы выстроены, когда известно, как сохранить качество портфеля и организовать урегулирование страховых случаев, масштаб страховой компании роли не играет. В "Опоре" исходят из того, что страхование - это не способ наживы, а защита от риска. Водитель защищает себя, машину, близких, свою ответственность перед другими людьми. И страховщик берется покрыть эти риски, причем в объемах многократно больших, чем его премии.

В компаниях, которые управляются командой Кондратенкова, не получится поживиться: заменить, к примеру, "на халяву" перегоревшую лампочку в салоне авто или десять раз отремонтировать машину и покрасить ее для продажи. Когда в компании замечают, что ее пытаются "развести", то доказывают нечестность страхователя в суде и, как правило, не платят ему вообще. Но надежным и честным клиентам платят быстро: ремонтом или деньгами в зависимости от ситуации.

Таким образом, реализуется рациональный подход на рынке страхования, когда нормальные, добропорядочные страхователи могут всегда рассчитывать на получение нормального возмещения и страхуются по нормальным тарифам, потому что в их тарифы не закладываются издержки страховщика на мошенников. Ну, а "загребатели легких денег" просто отсекаются. В перспективе эти практики должны распространиться на весь рынок автострахования.

Структуры Кондратенкова профессионально занимаются консолидацией рынка, не привлекая бюджетные средства. На рынке появляется крупный универсальный страховщик федерального масштаба, действующий в парадигме регулятора и на практике доказавший, что только крупные и стабильные компании могут обеспечить стабильность рынка.