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28.05.2018 19:38
Рубрика: Власть

Сыщики вернут долг

Уголовный розыск поможет судебным приставам искать должников
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Министерство юстиции России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, расширяющего взаимодействие судебных приставов с полицией.
Новый проект приказа позволит приставам чаще обращаться к полиции за помощью. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Новый проект приказа позволит приставам чаще обращаться к полиции за помощью. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Новый проект приказа позволит приставам чаще обращаться к полиции за помощью. Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

В частности, судебные приставы смогут направлять поручения в органы внутренних дел провести оперативно-разыскные мероприятия по установлению мест нахождения подозреваемых или обвиняемых.

В Свердловской области должников находят дорожные видеокамеры

Сыщики уголовного розыска могут подключиться к работе, когда в отношении должника возбуждено уголовное дело. По некоторым статьям приставы расследуют дела самостоятельно.

Например, в Новосибирской области недавно сел на 7 месяцев в колонию злостный алиментщик, задолжавший более миллиона рублей сыну и дочери.

"Уважительных причин не оказывать материальную помощь дочери и сыну у неплательщика не было, а действовал он из корыстных побуждений, - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов. - Несмотря на то что являлся трудоспособным лицом, постоянного источника дохода не имел и не предпринимал ни одной попытки к официальному трудоустройству".

Требования судебного пристава-исполнителя обратиться в Центр занятости населения алиментщик игнорировал. В итоге - колония.

Многие не заметили, но законы стали гораздо строже к алиментщикам. Раньше была масса нюансов, позволявших злостному алиментщику избежать скамьи подсудимых. Сейчас введена жесткая система: если человек не платит без уважительных причин, его наказывают в рамках КоАП. Это первый звоночек. Если не подействует, то через несколько месяцев заводится уголовное дело.

Фото: depositphotos.com
Новгородский кот выдал приставам алиментщика

Но иногда, чтобы привлечь алиментщика к ответу, надо его найти. Судебные приставы вправе объявлять человека в розыск. Однако права заниматься оперативно-разыскной деятельностью у них нет. Так что ни прослушивать алиментщика, ни взять под тайное наблюдение его возможные явки они не могут.

Кстати, несколько лет назад серьезно обсуждался вопрос, не предоставить ли право Федеральной службе судебных приставов на секретную работу. Победило мнение, что не стоит расширять число ведомств, владеющих такими полномочиями. Решение справедливое. А в том случае, когда для поиска должников надо использовать какие-то методы из законного арсенала спецслужб, судебные приставы могут привлечь полицию.

Сыщики могут подключиться, когда в отношении должника возбуждено уголовное дело

Как пояснили в МВД, ведомство будет оказывать полное содействие Федеральной службе судебных приставов в рамках, установленных законодателем. Ничего из ряда вон выходящего в таком взаимодействии нет: на языке специалистов это называется оперативным сопровождением уголовного дела.

В рамках этой работы оперативники уголовного розыска могут выполнять и поручения следователей из других ведомств, например, Следственного комитета. Точно так же будет строится и взаимодействие со службой судебных приставов. Есть возбужденное уголовное дело, есть поручение дознавателя - все, сыщики приступят к работе. Кроме того, специалисты обращают внимание, что у приставов и полиции давно налажены совместные контакты.

Например, ФССП и ГАИ проводят совместные рейды на дорогах в поисках должников. Пристав не вправе остановить автомобиль.

Но инспектору ГАИ водитель обязан подчиниться. Вместе с полицией проводятся рейды и на общественном транспорте. Например, в электричках.

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