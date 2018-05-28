"Джон Сноу" и "одичалая" назначили день свадьбы

Довольно тернистая любовная история 31-летних актеров Кита Харингтона и Роуз Лесли - Короля Севера Джона Сноу и одичалой Игритт, которые стали любовниками не только на экране, но и в реальной жизни, взяла новую высоту - они женятся. Предварительно прикупив недвижимость.

Как сообщает Channel 24, жених и невеста назначили дату бракосочетания, которое пройдет на родине Лесли, в ее родовом замке в Хантли (Шотландия), - 23 июня.

Что примечательно, конверты с пригласительными, что получили двести будущих гостей торжества, были украшены коллекционными марками на тему "Игры престолов".

Роуз Элеанор Арбетнот Лесли росла в фамильном замке XV века, будучи из древнего шотландского клана Лесли. Обучалась на актерских курсах при Лондонской театральной академии, получила диплом бакалавра искусств.

На экранах дебютировала в 2008 году - в телевизионной докудраме "Злоключения за границей". После была первая известная роль - горничной Гвен в "Аббатстве Даунтон". В 2011-м актриса была утверждена на роль Игритт в GOT.

Пара начала встречаться в 2012 году, в прошлом году Кит и Роуз официально объявили о помолвке.