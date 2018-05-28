ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели

Евросоюз в ближайшие недели намерен принять санкции в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"Мы также начали работать над обратимыми и точечными мерами, и примем их в ближайшие недели", - подчеркнула она.

Могерини уточнила, что Евросоюз призывает провести в Венесуэле новые президентские выборы, которые будут отвечать конституционным нормам страны и позволят всем партиям участвовать в политической жизни государства. Руководитель дипломатии ЕС при этом призвала венесуэльские власти освободить всех политических заключенных.

Напомним, что в Венесуэле 20 мая состоялись выборы президента. Победу на них одержал действующий глава государства Николас Мадуро, который набрал 6,19 миллиона голосов избирателей.