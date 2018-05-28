В рамках Петербургского международного экономического форума состоялось подписание Меморандума об экологическом сотрудничестве компании "ЕвроХим Групп АГ" с Фондом Джона Нурминена. Финские специалисты выступят в роли независимых экспертов при вводе в строй нового аммиачного завода и его замкнутой системы водоочистки в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Документ, подписи на котором поставили генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев и генеральный секретарь Фонда Аннамари Арракоски-Энгард, является новым этапом сотрудничества двух сторон в целях улучшения состояния окружающей среды в бассейне реки Луга. Тем самым - улучшения экологии Балтийского моря, которой фонд уделяет особое внимание.

Отметим, что такая совместная работа началась еще в 2012 году с программы уменьшения негативного воздействия на окружающую среду комбината "Фосфорит", который производит фосфорные удобрения и кормовые фосфаты. Предприятие работает в Ленинградской области с 1963 года, однако сейчас, с точки зрения технологий химической отрасли, оно является одним из самых современных в России. А для снижения фосфорной нагрузки на акваторию Финского залива, приводящей к бурному росту сине-зеленых водорослей и тем самым уменьшению кислорода в воде, гибели другой флоры и фауны, на Луге была построена система плотин. В совокупности с другими мерами по уменьшению сброса воды она позволила независимым экспертам прийти к выводу, что мощность системы достаточна для всех условий, а используемая технология очистки воды функционирует хорошо.

- За последние пять лет "ЕвроХим" вложил около полумиллиарда рублей в современные экологические технологии, прежде всего в технологии очистки воды, - отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который также присутствовал на церемонии подписания Меморандума. - В результате этой работы общее количество сточных вод, которые сбрасываются в реку Луга, уменьшилось на 40 процентов, а качество воды на точке сброса улучшилось на 15 процентов. Это означает, что компания действительно заботится об экологии и работает сегодня по современным технологиям.

За последние пять лет "ЕвроХим" вложил около полумиллиарда рублей в современные экологические технологии, прежде всего - очистки воды

Новый проект "ЕвроХим Групп АГ" - завод по производству аммиака. Сегодня для производства комплексных удобрений около 100 тысяч тонн аммиака доставляется на "Фосфорит" по железной дороге в цистернах. Строительство собственной установки каталитического синтеза аммиака позволит прекратить покупки и перевозки аммиака, тем самым, кстати, тоже снизить экологические риски. Реализация проекта, который включает в себя строительство установки синтеза аммиака (NH3), склада жидкого аммиака, создание инфраструктуры и объектов логистики, началась в 2015 году.

Сейчас проект вступает в завершающую фазу - уже летом на предприятии начнутся пуско-наладочные работы. И если на "Фосфорите" компании приходится последовательно заниматься улучшением качества сточных вод, то на новом предприятии такой проблемы не будет вообще. Как рассказал Игорь Нечаев, современная система замкнутого водного цикла не предполагает сбросов в окружающую среду.

- Много лет мы занимались водой, которую необходимо сохранять, очищать и беречь. Сегодня можем констатировать, что новая система - ключевая часть наших усилий по минимизации воздействия на экологию Балтийского моря, - рассказал генеральный директор компании. - Финская делегация уже побывала в Кингисеппе и своими глазами видела, что сделано.

В свою очередь, Аннамари Арракоски-Энгард высоко оценила сотрудничество с группой "ЕвроХим", отметив, что Фонд Джона Нурминена всегда очень тщательно отбирает проекты, в которых может принять участие, и проект "ЕвроХима" является как раз таким, которому необходимо оказать содействие.

- Я рада совместной работе, которую мы провели с компанией "ЕвроХим", и тому результату, который мы получили, - отметила она. - Фонд Джона Нурминена - международно признанная организация по защите Балтийского моря, и мы берем на себя роль независимого эксперта при вводе в строй нового аммиачного завода и замкнутой системы водоочистки.

- Новое предприятие подразумевает наилучшие доступные технологии во всех областях - с точки зрения энергоресурсов, мощности, экономической эффективности, экологии, - добавляет Игорь Нечаев. - Эта работа направлена на ограничение влияния производства химических удобрений на окружающую среду, а значит, в регионе будет чистый воздух, чистая вода и хорошая, счастливая жизнь.