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28.05.2018 20:10
Рубрика: Общество

Смерть тарелкина

Европа отказывается от одноразовой пластиковой посуды, Россия пока не знает, что с ней делать
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Еврокомиссия предлагает запретить в странах Евросоюза использование пластиковой посуды и других одноразовых изделий из пластика. Запрет также может коснуться трубочек для напитков, ватных палочек и даже пластиковых креплений для воздушных шаров. Планируется ограничить и использование одноразовых пластиковых контейнеров для еды на вынос.
Фото: REUTERS России предстоит еще долгий путь к отказу от пластиковой посуды, считают эксперты. Фото: REUTERS
России предстоит еще долгий путь к отказу от пластиковой посуды, считают эксперты. Фото: REUTERS

Предполагается, что страны ЕС, которые не будут соблюдать этот запрет и продолжат производить мусор, не подлежащий переработке, будут вносить сбор в общий европейский бюджет. Возможная сумма сбора - 80 центов за килограмм пластика. Между тем Франция еще в 2016 году первой в мире отказалась от пластиковой одноразовой посуды. Полный запрет на ее производство вступит в силу с 2020 года. С этого времени производители будут выпускать только экологичную посуду из биоматериалов. Французы стали первопроходцами и в отказе от пластиковых пакетов. Сначала запретили одноразовые пакеты с ручками, а затем и тонкие пакеты без ручек. Вместо них покупателям предлагают либо бумажные пакеты, либо биоразлагаемые, которые по внешнему виду очень похожи на традиционные полиэтиленовые.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Возможен ли в России запрет одноразовых стаканчиков и тарелок? "В очень отдаленной перспективе, - считает директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов научно-исследовательского университета "Высшая школа экономики" Георгий Сафонов. - У нас сейчас нет глобальной заинтересованности общества и бизнеса в так называемых зеленых технологиях. Мы даже не можем выстроить уже давно действующую во всем мире систему вторичной переработки отходов, продолжая идти по самому простому пути - утилизации". Сафонов напоминает, что пластик разлагается даже не годами, а столетиями. Он вполне может находиться в почве до 500 лет, загрязняя природу и приводя к гибели животных и обитателей морей. Именно поэтому в мире сегодня и наметился тренд на его замену биоразлагаемыми материалами. По данным минприроды, в России в последние годы объем производства первичной пластиковой тары составляет приблизительно 600 тысяч тонн. Пластик является продуктом переработки нефти и при разложении или сжигании выделяет опасные вещества.

Пластик разлагается столетиями. Он вполне может находиться в почве до 500 лет

"Можно выпускать деревянную одноразовую посуду или бумажную. Ну, помните, как в советские времена выпускали палочки для мороженого? Такая посуда не будет стоить дороже для потребителя. Просто нужно простимулировать бизнес для того, чтобы он перестроился на работу с новыми материалами", - добавляет эксперт. Пока же мировые тренды в Россию приходят через международные компании. Так, например, всемирно известная американская сеть ресторанов быстрого питания, а вслед за ней и другие подобные заведения уже давно отказались от пластиковых стаканчиков для кофе и других горячих напитков. А в шведских гипермаркетах товаров для дома не продают полиэтиленовые пакеты.

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