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28.05.2018 22:50
Рубрика: Экономика

Газ на полуслове

Украинский транзит рассудили посторонние
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск №7577 (114)
28 мая "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" об условиях транзитного контракта. К решению суда - взыскать с "Газпрома" 4,63 миллиарда долларов - мог приложить руку посторонний, считают в российской компании.

В конце декабря Стокгольмский арбитраж принял решение по спору между компаниями об условиях контракта на поставку газа, и оно было в основном в пользу "Газпрома". Позднее, в конце февраля этого года, было принято решение по контракту на транзит газа, и оно уже было в пользу "Нафтогаза": суд обязал "Газпром" выплатить украинской компании штраф, который после перезачета требований сторон снизился до 2,56 миллиарда долларов.

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"Газпром" назвал решение арбитров (предполагалось, что это были одни и те же люди при вынесении обоих решений - по контрактам на поставку и транзит) иллюстрацией "двойных стандартов". В итоге российская компания начала процедуру расторжения контрактов через суд из-за несогласия с решением арбитров и отказалась начать поставку газа Украине с 1 марта из-за отсутствия необходимых документов.

В связи с существенными процессуальными нарушениями, допущенными арбитрами в ходе арбитражных разбирательств, "Газпром" обратился в апелляционный суд округа Свеа с заявлениями об оспаривании и частичной отмене промежуточного решения по контакту на поставку, а также окончательных решений по контрактам на поставку и транзит.

Фото: depositphotos.com
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"Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом, - выяснил теперь "Газпром". - Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения".

Заключение эксперта-лингвиста (его имя российская компания не называет) об авторстве арбитражного решения по транзиту станет, по оценкам "Газпрома", новым доказательством "серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты Стокгольма при рассмотрении дела, что дает основания для его полной отмены". В 2009-2012 годах шведские суды отменили лишь два арбитражных решения, что составляет менее пяти процентов от всех поданных ходатайств об отмене решений за тот период, говорится в монографии Романа Зыкова о работе арбитража в Швеции.

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