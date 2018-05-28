Глава ФСБ и главы погранведомств стран СНГ обсудили совместные действия

Новости

Новгородский кот выдал приставам алиментщика 16:38
В Петербурге владелец Hummer нарочно протаранил авто с ребенком 16:35
Госпитализирована 27-летняя ведущая телешоу "Орел или решка" 16:35
В Нижегородской области украли концертные костюмы Киркорова 16:28
Житель Новоуральска погиб, спасая кошку 16:22
Путин приедет в Австрию 16:12
В Москве на ребенка в детском саду упал шкаф 16:09
"Джон Сноу" и "одичалая" назначили день свадьбы 15:55
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США 15:50
В Пскове на железнодорожной станции произошла утечка серной кислоты 15:49
Петербуржцы своими силами организовали уборку озер 15:45
В Москве откроется фестиваль анимации и развлечений "Мультимир" 15:44
Студенческая сборная РФ по баскетболу выиграла престижный турнир 15:43
В Башкирии сорвавшегося с тарзанки мальчика унесло течением 15:40
Минск и Краснодар заключили договор о сотрудничестве до 2021 года 15:40
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью 15:35
Уральский авиаполк получил два истребителя Су-34 15:35
Хачанов вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 15:31
Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза 15:26
В США "Грач" включили в пятерку лучших пистолетов мира 15:25
Путин встретится с премьером Болгарии 15:21
Орловцу дали 13 лет за убийство из ревности 15:19
В Красноярском крае глава поселка ударил ножом депутата 15:16
Силуанов получит двух первых заместителей в Минфине 15:15
Минпрос: Более 10 процентов школьников учатся во вторую смену 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 15:05
Рубрика: Власть

Глава ФСБ и главы погранведомств стран СНГ обсудили совместные действия

Текст: Иван Егоров
28 мая в Москве под руководством директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось очередное - 79-е заседание Совета командующих Пограничными войсками.
Фото: ФСБ РФ Фото: ФСБ РФ
Фото: ФСБ РФ

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в ходе заседания СКПВ обсуждались вопросы, связанные: со складывающейся обстановкой на внешних границах и тенденциях ее развития, с оптимизацией взаимодействия министерств внутренних дел и пограничных ведомств по розыску лиц с использованием Межгосударственного информационного банка и Автоматизированной системы пограничного контроля. А также проведением совместных специальных пограничных операций по пресечению противоправной деятельности через внешние границы государств - участников СНГ.

В рамках практической отработки механизма взаимодействия пограничных и иных ведомств государств - участников СНГ также обсуждался порядок проведения на территории Кыргызской Республики совместной управленческой деловой игры.

"Руководители пограничных ведомств рассмотрели План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, проект положения о Едином информационном банке данных по вооружению, военной и специальной технике государств - участников СНГ, сотрудничество в научно-исследовательской и гуманитарной сферах, а также вопросы организационного и кадрового характера", - отметили в ЦОС ФСБ.

В заседании, приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Главное сегодня

Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии
Канцлер Австрии заявил о ненадежности США