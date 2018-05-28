Глава МИД Мозамбик рассказал о планах на российское оружие

Мапуту и Москва обсуждают виды вооружений, которые Мозамбик хотел бы получить в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Об этом ТАСС сообщил министр иностранных дел африканской страны Жозе Пашеку.

Дипломат назвал этот документ частью общего процесса запуска двусторонних отношений. "Да, у нас есть это соглашение, и оно охватывает разные области. Среди приоритетов - подготовка кадров, а также поставки различной экипировки", - отметил глава МИД в преддверии переговоров в Москве.

По словам Пашеку, страны находятся в процессе обсуждения технических вопросов, "чтобы определить, что именно нужно Мозамбику и как профинансировать эти закупки". Министр выразил уверенность в том, что "рано или поздно мы увидим результаты".

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве было подписано в декабре 2015 года. Оно предусматривает поставки военной техники и ее последующее обслуживание.