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28.05.2018 22:51
Рубрика: Экономика

Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми

Текст: Марина Гусенко

Среди россиян, чьи доходы ниже, чем прожиточный минимум, почти 70 процентов - семьи с детьми, потому что после рождения ребенка у семьи снижаются доходы. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин во время съезда уполномоченных по правам несовершеннолетних.

 

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И хотя доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение "майских" указов 2012 года должно улучшать доходы семей, нужны дополнительные меры, чтобы изменить ситуацию.

По словам Топилина, разработка плана мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства почти закончена, и скоро он будет представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

План предполагает меры по поддержке благосостояния семей, когда в них рождаются и растут дети, созданию современной инфраструктуры детства, обеспечению безопасности мальчиков и девочек. Кроме того - по улучшению медпомощи ребятам и формированию у них здорового образа жизни.

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