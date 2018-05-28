Глава Минтруда призвал повысить доход семей с детьми

Среди россиян, чьи доходы ниже, чем прожиточный минимум, почти 70 процентов - семьи с детьми, потому что после рождения ребенка у семьи снижаются доходы. Об этом сказал глава Минтруда России Максим Топилин во время съезда уполномоченных по правам несовершеннолетних.

И хотя доведение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение "майских" указов 2012 года должно улучшать доходы семей, нужны дополнительные меры, чтобы изменить ситуацию.

По словам Топилина, разработка плана мероприятий до 2020 года в рамках Десятилетия детства почти закончена, и скоро он будет представлен вице-премьеру Татьяне Голиковой.

План предполагает меры по поддержке благосостояния семей, когда в них рождаются и растут дети, созданию современной инфраструктуры детства, обеспечению безопасности мальчиков и девочек. Кроме того - по улучшению медпомощи ребятам и формированию у них здорового образа жизни.