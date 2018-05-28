Глава Рособрнадзора рассказал, когда разрешат пересдать ЕГЭ -2018

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов дал интервью "Российской газете". Он рассказал, кому разрешат пересдать ЕГЭ -2018.

"Если вы не набрали нужных баллов на обязательных ЕГЭ, а это базовая математика и русский язык, то пересдать экзамен можно уже в этом году в резервный день. Если снова не получилось, то в сентябре. Предметы по выбору можно пересдать только на следующий год" - сказал он.

Напомним, основной период ЕГЭ проходит в 2018 году с 28 мая по 2 июля. В нем примут участие 730 тысяч человек, среди которых выпускники не только этого года, но и прошлых лет.

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