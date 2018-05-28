Федеральную государственную программу по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства надо продлить до 2023 г. И потратить на нее 1 миллиард 119 миллионов 309,8 тысячи рублей. Проект постановления правительства с именно таким резюме готовит МВД России. Действующая программа заканчивается в этом году. За период 2014-2017 годов ежегодно в среднем до 3,9 тысячи человек находились под защитой этой программы. Почти 33 тысячи раз применялись различные меры безопасности, среди которых - личная охрана и охрана дома, выдача спецсредств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. То есть бюджетные деньги тратились не зря и понадобятся в следующую пятилетку. Поэтому и требуется согласовать и принять новую программу сроком на пять лет.

Участниками программы являются органы, осуществляющие меры безопасности и социальной поддержки - МВД, ФСБ, минобороны, ФСИН, ФТС, минтруд, Федеральное медико-биологическое агентство. МВД России - координатор этой работы и осуществляет почти 90 процентов всех мер безопасности. Занимается этой работой Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Собеседники "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что ежегодно в рамках расследования уголовных дел более 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. Речь идет о пострадавших, судьях, обвинителях, адвокатах и даже обвиняемых, готовых дать показания против своих подельников.

Деньги пойдут в основном на "временное помещение в безопасное место", как сказано в ведомственной инструкции. То есть на съем, а то и покупку для защищаемого человека жилья, на переезд его и родственников. Защита одного человека ежемесячно обходится государству приблизительно в 200 тысяч рублей.

Вот один из показательных примеров - операция, проведенная ФСБ в Томске, где обезвредили банду некоего Игоря Рожина. Полторы сотни боевиков буквально держали за горло сибирский город. Бандиты были не только хорошо вооружены, но и обзавелись обширными связями в правоохранительных органах. Дань им платили все бизнесмены - от мелких лоточников до бензиновых "королей". Для полного господства Рожину оставалось лишь подмять под себя самую крупную в городе нефтеперерабатывающую компанию и мэрию. Сделать это решено было с суровой простотой: убить жену хозяина непокорной фирмы и вице-мэра.

Убийство поручили киллеру банды - бывшему спецназовцу Виктору Роде по прозвищу Немец. Обговорили цену - 50 тысяч долларов. Но Немец смекнул, что, если он расстреляет вице-мэра, на него объявят охоту спецслужбы. Да и свои, скорее всего, ликвидируют как ненужного свидетеля. И Роде явился в ФСБ с повинной.

Для обеспечения личной охраны только одного защищаемого необходимо восемь сотрудников

Два года, пока шла разработка операции, Немца прятали на конспиративной квартире. Офицеры ФСБ охраняли его, кормили, развлекали - принесли книги, шахматы, штангу. Потом переместили в столярную мастерскую, где он освоил новую профессию, а когда все благополучно закончилось, даже открыл свой маленький бизнес. Чекисты сдержали слово: уберегли Роде и его семью от мести бандитов, а по уголовному делу бывший киллер проходил только как свидетель.

Любопытно, что методика подготовки таких телохранителей отличается от принятых в других спецподразделениях. Да, здесь есть и психологическая, и огневая подготовка, и рукопашный бой, и обучение методам экстремального вождения. Они готовы и сумеют идти на таран, если дело происходит в дороге, или даже встать под пули, если дело дошло до перестрелки. Но не это главное. Главное для них - предотвратить возможное нападение. Полицейские заранее выявляют и задерживают тех, кто угрожает "клиентам". Преступники просто лишены возможности реализовать свои угрозы. Ежегодно выявляются более двухсот преступлений, связанных с угрозой защищаемым лицам. А если такое вдруг произойдет - значит, были недоработки. Все проходит без выстрелов.