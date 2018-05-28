Новости

В Пскове устранили утечку серной кислоты 19:39
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 19:37
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 19:36
РАНХиГС открыла обучение нового потока по программе высшего кадрового резерва 19:15
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 19:11
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 19:04
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 19:02
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 19:00
На Савеловском направлении остановлено движение электричек 18:59
В Подмосковье школьник утонул в реке 18:44
МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом 18:42
Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета 18:30
МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!" 18:00
Десять человек пострадали в ДТП с автобусом в Мурманске 17:57
Coca-Cola впервые начала выпускать алкогольные напитки 17:53
Под Ярославлем мужчина избил соседа за шумный ремонт 17:53
Замглавы МИД РФ обсудил с послом КНДР ситуацию на Корейском полуострове 17:51
Пограничники спасли в Баренцевом море двух рыбаков 17:50
Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве" 17:30
Роскомнадзор потребовал от Apple прекратить распространение Telegram 17:20
В Кирове восьмилетняя девочка упала в шахту лифта 17:18
В Гидрометцентре предупредили об усилении ветра в Москве и области 17:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 19:19
Рубрика: Власть

Под прикрытием

Действие государственной программы защиты свидетелей предложено продлить на пять лет
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7577 (114)
Федеральную государственную программу по защите потерпевших, свидетелей и других участников уголовного судопроизводства надо продлить до 2023 г. И потратить на нее 1 миллиард 119 миллионов 309,8 тысячи рублей. Проект постановления правительства с именно таким резюме готовит МВД России. Действующая программа заканчивается в этом году. За период 2014-2017 годов ежегодно в среднем до 3,9 тысячи человек находились под защитой этой программы. Почти 33 тысячи раз применялись различные меры безопасности, среди которых - личная охрана и охрана дома, выдача спецсредств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности. То есть бюджетные деньги тратились не зря и понадобятся в следующую пятилетку. Поэтому и требуется согласовать и принять новую программу сроком на пять лет.
Закон допускает изменение внешности свидетеля. Но в России такая мера защиты применяется крайне редко. Фото: depositphotos Закон допускает изменение внешности свидетеля. Но в России такая мера защиты применяется крайне редко. Фото: depositphotos
Закон допускает изменение внешности свидетеля. Но в России такая мера защиты применяется крайне редко. Фото: depositphotos

Участниками программы являются органы, осуществляющие меры безопасности и социальной поддержки - МВД, ФСБ, минобороны, ФСИН, ФТС, минтруд, Федеральное медико-биологическое агентство. МВД России - координатор этой работы и осуществляет почти 90 процентов всех мер безопасности. Занимается этой работой Управление по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите.

Подозреваемым разрешат подключать родных к своей защите

Собеседники "РГ" в правоохранительных органах и спецслужбах рассказали, что ежегодно в рамках расследования уголовных дел более 10 миллионов человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. Речь идет о пострадавших, судьях, обвинителях, адвокатах и даже обвиняемых, готовых дать показания против своих подельников.

Деньги пойдут в основном на "временное помещение в безопасное место", как сказано в ведомственной инструкции. То есть на съем, а то и покупку для защищаемого человека жилья, на переезд его и родственников. Защита одного человека ежемесячно обходится государству приблизительно в 200 тысяч рублей.

Вот один из показательных примеров - операция, проведенная ФСБ в Томске, где обезвредили банду некоего Игоря Рожина. Полторы сотни боевиков буквально держали за горло сибирский город. Бандиты были не только хорошо вооружены, но и обзавелись обширными связями в правоохранительных органах. Дань им платили все бизнесмены - от мелких лоточников до бензиновых "королей". Для полного господства Рожину оставалось лишь подмять под себя самую крупную в городе нефтеперерабатывающую компанию и мэрию. Сделать это решено было с суровой простотой: убить жену хозяина непокорной фирмы и вице-мэра.

Убийство поручили киллеру банды - бывшему спецназовцу Виктору Роде по прозвищу Немец. Обговорили цену - 50 тысяч долларов. Но Немец смекнул, что, если он расстреляет вице-мэра, на него объявят охоту спецслужбы. Да и свои, скорее всего, ликвидируют как ненужного свидетеля. И Роде явился в ФСБ с повинной.

Для обеспечения личной охраны только одного защищаемого необходимо восемь сотрудников

Два года, пока шла разработка операции, Немца прятали на конспиративной квартире. Офицеры ФСБ охраняли его, кормили, развлекали - принесли книги, шахматы, штангу. Потом переместили в столярную мастерскую, где он освоил новую профессию, а когда все благополучно закончилось, даже открыл свой маленький бизнес. Чекисты сдержали слово: уберегли Роде и его семью от мести бандитов, а по уголовному делу бывший киллер проходил только как свидетель.

Фото: мвд.рф
Сотрудников МВД будет защищать комиссия Общественного совета

Любопытно, что методика подготовки таких телохранителей отличается от принятых в других спецподразделениях. Да, здесь есть и психологическая, и огневая подготовка, и рукопашный бой, и обучение методам экстремального вождения. Они готовы и сумеют идти на таран, если дело происходит в дороге, или даже встать под пули, если дело дошло до перестрелки. Но не это главное. Главное для них - предотвратить возможное нападение. Полицейские заранее выявляют и задерживают тех, кто угрожает "клиентам". Преступники просто лишены возможности реализовать свои угрозы. Ежегодно выявляются более двухсот преступлений, связанных с угрозой защищаемым лицам. А если такое вдруг произойдет - значит, были недоработки. Все проходит без выстрелов.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
Путин подписал указ об обновленном составе Совбеза
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии