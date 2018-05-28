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28.05.2018 23:25
Рубрика: Спорт

Обрадович загрустил

"Химки" стали первыми участниками "Финала четырех" Единой лиги
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск №7577 (114)
В Единой лиге в разгаре серия плей-офф. Напомним, что борьбу за попадание в "Финал четырех" начали восемь команд - российские ЦСКА, УНИКС, "Локомотив-Кубань", "Зенит", "Автодор", "Химки", "Нижний Новгород" и латвийский ВЭФ.
Фото: Предоставлено БК "Химки" Один из лучших игроков единой лиги и БК "Химки" Алексей Швед помог своему клубу пробиться в "Финал четырех". Фото: Предоставлено БК "Химки"
Один из лучших игроков единой лиги и БК "Химки" Алексей Швед помог своему клубу пробиться в "Финал четырех". Фото: Предоставлено БК "Химки"

Серии 1/4 финала пройдут до трех побед, а победители пар получат пропуск в "Финал четырех", который пройдет 8-10 июня в Москве на арене Легенд в Москве.

Наиболее интересной, по мнению экспертов, получилась пара "Химки" - "Локомотив-Кубань". Первые два матча остались за подмосковным клубом - 79:66 и 77:72.

Фото: AP
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В понедельник на своем паркете "Химки" имели отличный шанс первыми обеспечить себе место в решающей стадии Единой лиги ВТБ. Главный тренер "Локо" Саша Обрадович обещал, что его подопечные постараются продлить серию, но "Химки", сбив наступательный порыв краснодарцев, смогли выровнять игру и добиться красивой победы - 86:73 и 3:0 в серии!

Тем временем в Москве завершился Международный студенческий баскетбольный кубок - престижный турнир, организованный Ассоциацией студенческого баскетбола (АСБ), с участием 13 сильнейших студенческих команд из 12 государств. Наша команда была представлена двумя сборными - Россия-1, которую возглавлял известный специалист Борис Соколовский (в 2011 году он привел женскую национальную команду к победе на чемпионате Европы), а также Россия-2 под руководством Андрея Павленко. Отметим, что российские игроки представляли сразу шесть баскетбольных лиг - Единую лигу ВТБ, Единую молодежную лигу ВТБ, Суперлигу-1, Суперлигу-2, АСБ и NCAA.

В финал Кубка вышли Россия-1 и Белоруссии, основу которой составили игроки главной и фарм-команд "Цмоки-Минск", многолетнего чемпиона страны и участника Единой лиги. К радости российских болельщиков, фортуна была на стороне россиян - 72:66!

А вот вторая российская сборная остановилась в шаге от бронзовых медалей. В матче за 3-е место она в упорной борьбе уступила студентам из Сербии - 81:85.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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По итогам кубка были определены обладатели индивидуальных наград: лучшим разыгрывающим стал Даниил Аксенов (Россия-2), атакующим защитником - Страхиньа Стоячич (Сербия), легким форвардом - Евгений Белянков (Белоруссия), тяжелым форвардом - Антон Рочняк (Украина), центровым - Александр Джева (Польша). Что касается звания "Самого ценного игрока" (MVP), то его по праву удостоился Игорь Вольхин (Россия-1).

Любопытным представляется мнение президента Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, который наряду со многими легендами мирового баскетбола стал почетным гостем турнира:

- Я всегда был сторонником проведения различных международных турниров, потому что они дают уникальный опыт для команд. Играя против иностранных сборных, ты получаешь то, что не можешь получить внутри своей страны. Разные страны - разные стили. Больше таких турниров - больше возможностей для развития российских игроков и команд. Международный студенческий баскетбольный кубок - отличная идея!

Также важно отметить, что согласно договору между РФБ и АСБ нашу страну на Универсиаде теперь представляют игроки-студенты, выступающие в чемпионате Ассоциации. Таким образом, турнир в Москве стал для нашей студенческой сборной одним из этапов подготовки к Универсиаде 2019 года.

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