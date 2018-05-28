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28.05.2018 17:30
Рубрика: Спорт

Исландские болельщики приедут на ЧМ-2018 на "Ниве"

Текст: Данила Жиляев

Двое фанатов сборной Исландии намерены приехать в Россию на матчи чемпионата мира по футболу на автомобиле "Нива". Об этом сообщает местная радиостанция "К100".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Болельщики Йонссон и Кьяртанссон стали обладателями экзотического для островного государства автомобился, выиграв его в конкурсе туристической компании. Стоит отметить, что эти машины в Исландии весьма популярны из-за невысокой цены, хорошей проходимости по горным дорогам и способностью работать даже в морозы.

Фанаты решили обкатать новинку в боевых условиях: они намерены посетить на ней города России, в которых сборная Исландии проведет свои матчи. Они сообщили, что планируют перевезти машину на континентальную часть на пароме, который придет в Данию. И уже оттуда, через Германию и Польшу, любители футбола попадут в нашу страну.

Более того, они рассчитывают, что за их путешествием будут пристально следить. Они планируют вести онлайн-трансляции в социальных сетях, и в Instagram уже запущен хэштег #hmladan, по которому и можно будет наблюдать за приключениями исландских энтузиастов.

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos
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Йонссон и Кьяртанссон полны оптимизма, однако есть нюансы, которые вызывают у них опасения. В частности - запчасти на случай поломки.

"Машина сломалась по дороге домой, когда мы только-только забрали ее у туристической компании", - рассказал Кьяртанссон. Он подчеркнул, что теперь он с другом готов к подобным неожиданностям, они отработали действия в возможных нештатных ситуациях а также закупились запчастями.

Сборная Исландии, напомним, начнет выступление на мировом первенстве 16 июня в Москве - на стадионе "Спартак" она встретится с аргентинцами. 21 июня в Волгограде они сыграют с Нигерией, а 26 июня в Ростове-на-Дону - с Хорватией. Не исключено, что автолюбителям придется внести коррективы в свой маршрут, если их команда выйдет из группы и продолжит борьбу в плей-офф.

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