Началась основная волна ЕГЭ - 2018. Экзамен будут сдавать 731 тысяча человек, в том числе 645 тысяч выпускников прошлых лет. Кому разрешат пересдать ЕГЭ? За что могут выгнать с экзамена? Можно ли купить в Сети реальные задания и ответы? Будут ли влиять баллы ЕГЭ на оценки в аттестате? Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов ответил на вопросы "горячей линии".

От баллов ЕГЭ зависит, в какой вуз ты сможешь поступить и сумеешь ли попасть на бюджет. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Мой сын будет сдавать два уровня ЕГЭ по математике (базовый и профильный). Если он не сдаст профильный уровень, а базовый сдаст, то сможет ли он пересдать математику профильного уровня? Можно ли пересдать ЕГЭ, чтобы улучшить полученные баллы? Какой результат в этом случае будет действительным?

Сергей Кравцов: Если вы не набрали нужных баллов на обязательных ЕГЭ, а это базовая математика и русский язык, то пересдать экзамен можно уже в этом году в резервный день. Если снова не получилось, то в сентябре.

Предметы по выбору можно пересдать только на следующий год. А при подаче заявления в вуз можно использовать любой результат, срок действия которого не истек. Наверное, вы выберете лучший. Если ваш сын сдавал ЕГЭ по математике сразу обоих уровней и сдал один из экзаменов, например, базовый, то пересдать профильную математику возможно через год.

Будут ли влиять баллы, полученные за ЕГЭ по предметам, на отметку аттестата?

Сергей Кравцов: Результаты ЕГЭ на отметку в аттестате не влияют. Но если вы не наберете нужного минимума по обязательным предметам - русскому языку и математике, не сможете получить аттестат. А вот в 9-м классе результаты ОГЭ влияют на отметки в аттестате.

Если вы не набрали нужных баллов на обязательных ЕГЭ, пересдать экзамен можно уже в этом году

Где и когда можно будет узнать результаты сдачи экзамена в 9-м классе?

Сергей Кравцов: В своей школе. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти рабочих дней после дня проведения экзамена.

За шпаргалку у нас выгонят с экзамена и разрешат сдать через год. А во Франции - через пять лет. Фото: depositphotos

Сейчас в интернете есть предложения "­купить" ЕГЭ, якобы есть готовые ответы на все варианты тестов. Реальна ли утечка ответов или самих КИМов-2018 перед ЕГЭ? Как это отслеживается?

Сергей Кравцов: Меры по информационной безопасности на всех этапах подготовки и доставки экзаменационных материалов исключают возможность утечки заданий и правильных ответов. Все появляющиеся в сети интернет якобы варианты заданий и правильные ответы по факту оказываются фальшивками. Поэтому все предложения о возможности купить варианты с правильными ответами - ни что иное, как банальное мошенничество. Новая технология исключает влияние человеческого фактора. Кстати, уходит и проблема дополнительных бланков для участников экзамена, сокращается время проверки ЕГЭ. В прошлом году мы впервые проверили все работы не за 14 дней, а за 10.

Некоторые вузы требуют сертификат ЕГЭ, где его взять?

Сергей Кравцов: Сертификаты давно отменены. Никаких бумажных свидетельств на ЕГЭ нет. Сообщите на "горячую линию" Рособрнадзора, какие вузы требуют сертификат. Мы разберемся.

Сергей Кравцов: На апелляции баллы могут как добавить, так и снизить. Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ

Если выпускник 11-го класса будет не согласен с выставленными баллами, что нужно сделать, чтобы результат был пересмотрен?

Сергей Кравцов: Можно подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами в течение 2 рабочих дней со дня объявления результатов. Выпускник подает апелляцию в школе или в конфликтую комиссию. Конфликтная комиссия либо удоряет апелляцию, либо отклоняет ее. Но надо понимать, что на апелляции баллы могут как добавить, так и снизить.

Я подавал заявление на сдачу ЕГЭ, в котором указал четыре предмета (математика профильная, русский язык, физика и информатика), но по ошибке мне внесли в базу всего три предмета (все, кроме информатики). Что делать?

Сергей Кравцов: Решение о дополнении или изменении выбранных предметов на сдачу ЕГЭ принимает государственная экзаменационная комиссия региона. Вам следует обратиться туда с письменным заявлением. Если подтвердится, что оператором была допущена ошибка при внесении данных, то комиссия примет решение и добавит нужный предмет в информационную систему.

Удалят ли участника ЕГЭ с экзамена, если в конце экзамена у него будет обнаружен мобильный телефон?

Сергей Кравцов: В пункте проведения экзамена запрещается иметь при себе средства связи. В случае нарушения этого требования человек будет удален с экзамена, а его результаты аннулированы. И не важно, когда был обнаружен телефон, - в конце экзамена или в начале.

Пустят ли ребенка на ЕГЭ, если он опоздал на экзамен или забыл паспорт?

Сергей Кравцов: Если человек опоздал на экзамен, он допускается к сдаче ЕГЭ, но время окончания экзамена не продлевается и повторный общий инструктаж никто проводить не будет. Выпускник школы, который по каким-то причинам пришел на экзамен без паспорта, допускается в пункт приема экзаменов после того, как сопровождающий от школы письменно подтвердит его личность. Выпускники прошлых лет без документа не допускаются.

В каких случаях могут не допустить к сдаче ЕГЭ?

Сергей Кравцов: К ЕГЭ не допустят, если выпускник не получил "зачет" за итоговое сочинение. Есть еще одно требование: к сдаче ЕГЭ допускаются только те ученики, которые выполнили в полном объеме учебный план или индивидуальный учебный план и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам за каждый год обучения не ниже удовлетворительных.

Обязана ли школа организовать доставку участников ГИА в пункт сдачи экзамена, если он находится за несколько километров от места обучения?

Сергей Кравцов: Доставка организуется, если у школы или муниципалитета есть такая возможность.

В течение какого срока действительны результаты ЕГЭ?

Сергей Кравцов: Результаты действительны пять лет - в год сдачи ЕГЭ и последующие четыре года.

Справка "РГ"

Расписание ЕГЭ-2018

28 мая - география, информатика,

30 мая - математика базовая,

1 июня - математика профильная,

4 июня - химия, история,

6 июня - русский язык,

9 и 13 июня - иностранные языки,

14 июня - обществознание,

18 июня - биология, иностранные языки,

20 июня - литература, физика,

22 июня - 2 июля - резервные дни.

Как сдать профильную математику на 100 баллов

Иван Ященко, директор Центра педагогического мастерства:

- В демоверсии есть критерии оценивания. Обратите внимание на них. Если задача не решена до конца, все равно перенесите ее в чистовик, можете получить баллы. Задача номер 19 - не олимпиадная, а повышенной сложности. Не надо бояться таких заданий, попробуйте решить. Ответ может быть очень коротким и красивым. Последние задания в ЕГЭ - для тех, кто хочет получить больше 80 баллов и идет в ведущие технические вузы. Рассчитывайте свои силы. Экономисту, может быть, достаточно дойти до 17-й задачи и решить ее. Она как раз с экономическим сюжетом - кредит, оптимизация… никаких специальных знаний не надо, от вас потребуется только перевести задачу на математический язык. Будущему инженеру я бы посоветовал решить и 18-ю задачу. В заданиях, где есть пункты: "найдите, вычислите, определите…", все пункты оцениваются независимо друг от друга, и за каждый можно получить баллы. Мы не просим указывать названия теорем и не стремитесь это сделать, чтобы что-то не перепутать. И еще: если, к примеру, в 15-м задании в ЕГЭ на Дальнем Востоке были логарифмы, это совсем не значит, что в Воронеже или Перми в этом задании тоже будут логарифмы.

Выпускники иногда спрашивают: "Почему на ЕГЭ по профильной математике запрещен циркуль?" Иглой можно повредить бланк, машина может "не увидеть" карандаш, поэтому на экзамене вы делаете только эскиз. Как ЕГЭ по профильной математике влияет на золотую медаль? Экзамен никак не влияет. Но в Москве золотой медалист должен набрать на трех ЕГЭ не меньше 220 баллов. Можно ли сдать профильный ЕГЭ, если учился по учебнику, которого сейчас нет в перечне? Ничего страшного нет. И не стоит бежать на подготовительные курсы в вузы, чтобы сдать профильный ЕГЭ по математике. Школьного курса достаточно.

Как может измениться ЕГЭ через 10 лет

- Устная часть будет не только на экзамене по русскому и иностранным языкам, но и на других ЕГЭ.

- Сдать экзамен разрешат после того, как ты полностью завершил изучение курса, при этом окончания школы дожидаться необязательно.

- В регионах появятся независимые центры, где можно будет в течение года сдать ЕГЭ и пройти независимую диагностику.

- ЕГЭ будет оценивать не только знания по конкретному предмету, но и умение их применить.

- В заданиях могут появиться такие, где требуется использовать ресурсы интернета.