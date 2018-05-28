Сразу от нескольких человек я слышал резонный вопрос: "А зачем сборной уезжать тренироваться куда-то в Австрию? Дома что ли условий нет?" Условия, конечно, есть. И шикарная база в Новогорске, где для сборной России сделали все что только можно, наглядное тому подтверждение. Но, добравшись до Нойштифта, быстро понимаешь - решение увезти команду в Тироль было абсолютно правильным.

- Нужен велосипед? Нет проблем - спускайтесь в гараж, выбирайте, какой понравится, - хозяйка моего отеля на просьбу о двухколесном транспорте реагирует совершенно естественно. Автомобиль здесь действительно ни к чему. Крошечный городок пешком обойдешь меньше чем за час. Вокруг - идиллический деревенский пейзаж. Долина Штубай окружена высоченными Альпами, вершины которых даже сейчас покрыты снегами. На лугах мирно пасутся коровы и овцы, а тишину нарушает только журчание горной речки и пение петухов. Сейчас в Нойштифте не сезон - он начинается поздней осенью, когда склоны покрываются снегом и сюда массово съезжаются сноубордисты и лыжники. И местные отельеры привлекают туристов другими развлечениями - пешими прогулками, катанием на велосипедах и прочим активным отдыхом.

Цены на гостиницы при этом очень разумные. Скажем, сборная России живет в пятизвездочном отеле "Ягдхоф". Он - лучший в регионе. Огромная территория, спа, бассейны, ресторан. Ради нашей команды хозяева - а это семейный бизнес - отказались от других постояльцев и полностью предоставили территорию гостям из России. Так вот, по данным "РГ", проживание в этом великолепии с полным пансионом обходится примерно в 180-200 евро за человека.

За эти деньги футболисты получают не только великолепные условия, но и, самое главное, - покой. В России они просто не смогут незамеченными прогуляться по улицам или магазинам. В Австрии - пожалуйста. Подкатив к отелю сборной на взятом из гаража велосипеде, первым делом встречаю Сергея Игнашевича и Владимира Габулова. Они как раз выкатили свой двухколесный транспорт и готовятся прокатиться после ужина. Федор Смолов и Игорь Смольников предпочли прогуляться пешком и выходят на улицу. Их вечернему моциону никто не мешает.

Местные жители, конечно, в курсе, какие у них сейчас соседи. Но австрийцы слишком тактичны и воспитанны, чтобы хоть как-то выражать свое любопытство публично. Максимум, что они могут себе позволить - приехать на тренировку команды и там попросить автограф. Группа мальчишек турецкого происхождения, болеющих за "Фенербахче", так и сделала - они пришли с шарфами и футболками любимого клуба и дождались Романа Нойштедтера. Защитник "Фенера", разумеется, ребятам в общении и фото на память не отказал.

Еще один ощутимый плюс пребывания в Нойштифте - высота. Сборная живет и тренируется в среднегорье. И в России аналогичные условия как раз найти почти нереально. 1000 метров над уровнем моря, по мнению многих специалистов, оптимальны для набора физических кондиций. Воздух уже чуть разрежен, но какой-то специальной адаптации, как на высоте, допустим, в 1500-1800 метров, здесь не нужно. А эффект будет ощущаться позже, когда настанет время матчей. Сами игроки это прочувствовали год назад. К домашнему Кубку конфедераций сборная России готовилась в этом же отеле и по схожей программе. Все футболисты, с кем мне удалось поговорить на эту тему, подтверждают - физически после пребывания в Тироле они чувствовали себя превосходно. И были готовы бегать даже вдвое больше.

Ну а наглядный пример полезности местного воздуха - сборная Испании. Во время Евро-2008 она жила и тренировалась именно здесь. И стала в итоге чемпионом. Так что Станиславу Черчесову и его парням есть кем вдохновляться.