Канцлер Австрии назвал способ борьбы с нелегальными мигрантами

Канцлер Австрии предложил наделить европейское Агентство по контролю за внешними границами полномочиями бороться с нелегальной миграцией в третьих странах. Например, в Африке.

Себастьян Курц заявил, что не одобряет введение обязательных квот для приема беженцев странами ЕС, особенно если они не будут учитывать приток мигрантов в предыдущие годы. По мнению политика, государство должно само решать, кого и в каких количествах принимать.

Тревогу у канцлера вызывает и тот факт, что проблема миграции подрывает единство Евросоюза. "Запад ругает Восток, Север жалуется на Юг и наоборот", - цитирует ТАСС Курца.