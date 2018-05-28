Канцлер Австрии заявил о ненадежности США

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о ненадежности США, которая с каждым годом приобретает все большие масштабы. Об этом политик рассказал в интервью изданию Financial Times.

"США для нас становятся все более ненадежными", - отметил он и призвал Евросоюза к сплоченности. Курц при этом раскритиковал решение Великобритании о выходе из ЕС и назвал главной причиной так называемого "брекзита" кризис мигрантов.

В издании отмечается самостоятельная политика, которую австрийский политик выстраивает на российском направлении. Об этом, в частности, свидетельствует планирующийся на июнь визит президента РФ Владимира Путина в Вену. Австрия сохраняет присущий этой стране нейтралитет при доминирующей антироссийской повестке на Западе.

По словам Курца, позиция Вены является конструктивной. Он пояснил, что не удастся в одиночку решить кризисы на Украине и в Сирии. "Мы добьемся успеха только в том случае, если найдем способ действовать вместе с США и Россией". "Поэтому нет ничего плохого для ЕС в том, если такие страны как Австрия, которые всегда помогали наводить мосты между сторонами, имеют хороши отношения с Россией", - резюмировал канцлер.