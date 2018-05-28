Касаткина с победы стартовала на "Ролан Гаррос"

Лучшая российская теннисистка согласно рейтингу WTA, 14-я ракетка мира Дарья Касаткина удачно стартовала на втором турнире "Большого шлема" в сезоне - Открытом чемпионате Франции.

Касаткина, которая любит грунтовое покрытие больше других, за 1 час 9 минут обыграла эстонку Кайю Канепи в двух сетах - 6:4, 6:1. За выход в третий круг Касаткина поспорит с победительницей матча между немкой Татьяной Марией и бельгийкой Кирстен Флипкенс.

Напомним, что лучшим результатом Дарьи на кортах в Париже был выход в третий круг в 2016 и 2017 годах.

В нынешнем сезоне в Мадриде и Риме - турнирах, считающихся разминкой перед "Ролан Гаррос", Касаткина добралась до четвертьфинала и третьего круга соответственно.