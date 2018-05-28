Всего через несколько лет электромобили будут стоить меньше, чем машины с двигателем внутреннего сгорания. Однако быстрее всего переходить на аккумуляторы вместо бензина и дизеля будет городской общественный транспорт: к 2030 году 84 процента новых автобусов, купленных для муниципальных нужд, будут электрическими, а к 2040 году парк наземного городского транспорта на 80 процентов будет состоять из электробусов.

Такой прогноз содержится в обновленном отчете Electric Vehicle Outlook, подготовленном подразделением Bloomberg. В целом продажи электромобилей достигнут к 2025 году 11 миллионов единиц в год, к 2030 году - 30 миллионов. К 2040 году они удвоятся. К тому моменту это будет соответствовать более чем половине продаж всех новых автомобилей.

Электробус - выбор мегаполисов. А для городов поменьше подходит субсидируемый транспорт на газу

Предполагается, что лавинообразный спрос на электрический транспорт как в коммерческом секторе, так и для личных нужд вытеснит с рынка потребление более семи миллионов баррелей нефти в сутки (сейчас общее потребление подбирается к ста миллионам баррелей в сутки). По идее, такая перспектива должна существенно снизить котировки нефти.

Россия движется в русле описываемых в отчете тенденций, но пока, правда, лишь в нескольких городах. Преуспевает в этом вопросе Москва. Так, к марту следующего года город получит сто новых электробусов со сроком обслуживания 15 лет и пробегом до миллиона километров. Салон у электробуса почти такой же, как у привычного городского автобуса: 27 посадочных мест, всего вмещается 85 пассажиров, есть места для крепления кресла пассажира с ограниченными возможностями. Электробусы чуть тише дизельных аналогов, а также не "дергаются" при разгоне. К концу следующего года в столице будет курсировать около 600 электробусов, а с 2021 года город откажется от закупок дизельных аналогов для пассажирских маршрутов.

Для крупного города электрический вид транспорта может помочь в борьбе с загрязнением воздуха. Майский указ президента России предполагает, что через шесть лет объем вредных выбросов в атмосферу в наиболее загрязненных городах страны должен снизиться на 20 процентов и более. Известно, что проблема остро стоит в Челябинске, который уже рассматривает возможность перевести общественный транспорт на электричество.

1 миллион километров составляет пробег каждого электробуса, поставляемого на столичный рынок

Руководство региона недавно сообщило, что до 35 процентов выбросов в воздух в Челябинске приходится именно на транспорт. Там планируют в первую очередь обратить внимание на возможность прокладки трамвайных линий, с оглядкой на Москву попробуют оценить рентабельность электробуса в городе и обратят внимание на газомоторное топливо. Последний вариант, пожалуй, даже выгоднее, учитывая, что сейчас действует федеральная программа субсидирования затрат производителя при предоставлении клиентам скидки на покупку электрического транспорта.