Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже

Корреспондент РГ Андрей Полухин был ограблен неизвестными в Париже.

Инцидент произошел в понедельник вечером в самом центре французской столицы, в непосредственной близости от знаменитой Эйфелевой башни. Журналист, который находится в Париже в командировке для освещения одного из этапов автопробега Пекин - Лондон, лишился рюкзака с одеждой и личными вещами. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля с российскими номерами, вытащили из багажника кроссовера рюкзак и еще одну сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении.

- Мы обратились в полицию, но выяснилось, что рядом с Эйфелевой башней есть места, где не установлены камеры видеонаблюдения. Жандармы посочувствовали нам, но никаких действий не предприняли, а отправили в ближайший участок. Там ситуация повторилась - нам не смогли помочь, - рассказал корреспондент РГ. - К счастью, все документы у меня были с собой, и завтра я надеюсь покинуть "гостеприимную" Францию.

Отметим, что еще сильнее пострадала сотрудница российского представительства автокомпании Geely, которая лишилась ноутбука. Кроме того, один из автомобилей Atlas, участвующих в пробеге, теперь отправится в Лондон с полиэтиленовым пакетом вместо заднего стекла.