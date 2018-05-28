Новости

Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже 22:38
Лукашенко угостил зампредседателя КНР белорусским вареньем 21:52
В Москве провели первую в РФ нейрохирургическую операцию с участием робота 21:30
Веснина и Южный проиграли в первом круге "Ролан Гаррос" 21:24
На Урале в больнице умерла школьница 20:49
Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну 20:41
МО РФ опровергло информацию о перехвате израильских истребителей 20:38
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом" 20:00
СМИ: Роман Абрамович получил паспорт Израиля 19:57
В Пскове устранили утечку серной кислоты 19:39
ЕС примет новые санкции против Венесуэлы в ближайшие недели 19:37
Египтянин подал миллиардный иск к Рамосу за травму Салаха 19:36
Открылся новый поток обучения высшего кадрового резерва 19:15
Белорусы завоевали Гран-при молодежного энергетического форума в РФ 19:11
Басманный суд заочно арестовал советника главы МВД Украины 19:04
Россияне получили безвизовый въезд во все страны Центральной Америки 19:02
Национальный аэропорт Минск признали лучшим в СНГ 19:00
На Савеловском направлении остановлено движение электричек 18:59
В Подмосковье школьник утонул в реке 18:44
МАК приступил к расследованию авиакатастрофы под Волгоградом 18:42
Меган Маркл изучит семнадцать правил королевского этикета 18:30
МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях 18:10
СК возбудил дело по крушению самолета под Рязанью 18:05
Мифы и легенды о легендарной выставке ВДНХ 18:05
Белорусская школьница поразила всех в финале "Ты супер!" 18:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
28.05.2018 22:38
Рубрика: Происшествия

Корреспондента "Российской газеты" ограбили в Париже

Текст: Дмитрий Хохлов

Корреспондент РГ Андрей Полухин был ограблен неизвестными в Париже.

Макрон наградил нелегала из Мали за спасение ребенка

Инцидент произошел в понедельник вечером в самом центре французской столицы, в непосредственной близости от знаменитой Эйфелевой башни. Журналист, который находится в Париже в командировке для освещения одного из этапов автопробега Пекин - Лондон, лишился рюкзака с одеждой и личными вещами. Злоумышленники разбили заднее стекло автомобиля с российскими номерами, вытащили из багажника кроссовера рюкзак и еще одну сумку, после чего скрылись в неизвестном направлении.

- Мы обратились в полицию, но выяснилось, что рядом с Эйфелевой башней есть места, где не установлены камеры видеонаблюдения. Жандармы посочувствовали нам, но никаких действий не предприняли, а отправили в ближайший участок. Там ситуация повторилась - нам не смогли помочь, - рассказал корреспондент РГ. - К счастью, все документы у меня были с собой, и завтра я надеюсь покинуть "гостеприимную" Францию.

В Париже при нападении радикалов на банк ранены семь полицейских

Отметим, что еще сильнее пострадала сотрудница российского представительства автокомпании Geely, которая лишилась ноутбука. Кроме того, один из автомобилей Atlas, участвующих в пробеге, теперь отправится в Лондон с полиэтиленовым пакетом вместо заднего стекла.

Главное сегодня

МИД РФ заявил о "напряжении" в США из-за закона о контрсанкциях
"Газпром" оспорил решение суда по контракту с "Нафтогазом"
Совфед отреагировал на желание Польши разместить у себя базу США
В Крыму ответили на сравнение полуострова с неприступной крепостью
Путин назначил мэра Якутска врио главы Якутии