В медиацентре "Российской газеты" в рамках XV юбилейного Ежегодного общего собрания Международной академии телевидения и радио (IATR) прошла международная конференция "Евразийское информационное партнерство".

С самого начала ее ведущий Леонид Млечин - директор Дирекции историко-публицистических программ ОТР - подчеркнул, что Академии в этом году исполняется 15 лет и эта дата совпадает с другим юбилеем - 5-летие отмечает Общественное телевидение России. Если участь, что Академию 15 лет назад основал Анатолий Григорьевич Лысенко, который все пять лет возглавляет ОТР, то прослеживается значительная связь.

"У нас на повестке дня - приятное, полезное и важное дело", - сказал Леонид Млечин. Под первым он имел в виду - торжественное вручение награды "Академическое признание-2018". Подобные церемонии проходят ежегодно, начиная с 2012 года. В этом году награды вручили лауреатам в сфере СМИ, науки и культуры. Особо важно то, что ее получил - 95-летний Марк Кривошеев, российский ученый и профессор, один из основателей телевидения в нашей стране. И как раз в эти дни во 2-й студии Телецентра "Останкино" состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной участию профессора Марка Иосифовича Кривошеева в развитии технологической сферы телевизионного вещания с 1945 по 2018 годы. Экспозиция создана на основе материалов из личного архива Марка Кривошеева. Среди них уникальные фотографии, рабочие документы, исторические архивные справки и многое другое. В процессе подготовки экспозиции было обработано свыше 400 оригиналов и копий документов, отражающих развитие телевизионной отрасли в нашей стране и мире.

Также награду вручили Олегу Антипову, директору ЗАО "ОКНО-ТВ". Лауреат отметил, что их компания "вот уже 27 лет строит телевидение в нашей стране, и такое ощущения, что мы только начинаем" - тут Олег Антипов имел в виду стремительно развивающиеся новые технологии. Дмитрий Бертман - худрук московского музыкального театра "Геликон-Опера", получая награду, отметил связь оперы и телевидения, особо отметив проект "Большая опера" на канале "Культура" и отношение к высокому искусству на канале ОТР. Награды вручили также Николаю Бордюже - вице-президенту МСК "БЛ ГРУПП", Дмитрию Быкову - журналисту, Алексею Волину, заместителю министра связи и массовых коммуникаций РФ, Дмитрию Волкову - руководителю отдела Технического развития ОАО "Первый канал", Этери Левиевой - генеральному директору Фонда "Академия Российского телевидения", Марине Лошак - директору Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Сергею Никанорову - заместителю генерального директора ФГУП ТТЦ "Останкино", Михаилу Сеславинскому - руководителю Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Александру Сладкову - корреспонденту телеканала "Россия 1", Валентину Соболеву - председателю Совета директоров ООО "Страховая компания "ВСК-Линия жизни", Елене Шишкаловой - коммерческому директору "Видау системс". И, что особенно приятно - "Российской газете". Генеральный директор "РГ" Павел Негоица, поднявшись на сцену, выразил восхищение работой коллег на телевидении и радио, особо отметив их умение адаптироваться к происходящим сегодня переменам и изменениям. "При этом газеты живы, - сказал Павел Афанасьевич, - и тот контент, что мы производим, нужен и телевидению, и радио. Мы поддерживаем хорошие отношения с партнерами, и будем и дальше стараться им помогать".

В рамках конференции обсуждались такие темы, как: содействие межгосударственному сотрудничеству, развитие электронных СМИ в странах ЕВРАЗЭС, обмен опытом между журналистами из России и стран Союза, ответственность журналистов стран Союза в освещении межконфессиональных и межэтнических конфликтов и другие. В ее работе приняли участие Владимир Кузнецов - директор информационного центра ООН в Москве; Анатолий Лысенко - генеральный директор Общественного телевидения России, Президент Международной академии телевидения и радио; Ирина Глебова - руководитель центра россиеведения ИНИОН РАН; Сергей Жильцов доктор политических наук, Ашот Джазоян - Секретарь Союза журналистов России, председатель Медиаконгресса "Содружество журналистов", Алексей Панкин - известный журналист, Игорь Найговзин - заместитель генерального директора ОТР. А также российские и иностранные журналисты из стран ЕВРАЗЭС, представители посольств, международные эксперты, представители международных и общественных организаций.