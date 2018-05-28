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Рубрика: Спорт

Игр станет больше

Кубок России по футболу поменял формат
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7577 (114)
С 1/16 финала розыгрыша Кубка России противостояние команд будет двухраундовым. Изменения вступят в силу со следующего сезона. Об этом журналистам сообщил президент российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.
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Ранее возможность проведения Кубка в новом формате с ответными матчами обсуждалась на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Представители организации предлагали ввести систему с четвертьфинальной стадии. Но в итоге было решено проводить ее с 1/16 финала. Инициатором введения двухматчевого противостояния был "Краснодар".

Из-за изменений формата турнира не исключено, что встречи 1/16 финала придется запланировать на февраль. Вероятно, окончательное решение по времени проведения матчей будет принято на общем собрании клубов элитного и низших дивизионов. Об этом заявил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.

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