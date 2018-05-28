Кубок России по футболу поменял формат

С 1/16 финала розыгрыша Кубка России противостояние команд будет двухраундовым. Изменения вступят в силу со следующего сезона. Об этом журналистам сообщил президент российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин.

Ранее возможность проведения Кубка в новом формате с ответными матчами обсуждалась на заседании исполнительного комитета Российского футбольного союза (РФС). Представители организации предлагали ввести систему с четвертьфинальной стадии. Но в итоге было решено проводить ее с 1/16 финала. Инициатором введения двухматчевого противостояния был "Краснодар".

Из-за изменений формата турнира не исключено, что встречи 1/16 финала придется запланировать на февраль. Вероятно, окончательное решение по времени проведения матчей будет принято на общем собрании клубов элитного и низших дивизионов. Об этом заявил спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин.