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28.05.2018 13:55
Рубрика: Власть

Лавров ожидает вывода американских войск из военной базы в Сирии

Текст: Александр Саможнев
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду на вывод американских войск с военной базы Эт-Танф на юго-востоке Сирии, сообщает РИА Новости.
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"США готовят план, который включает в себя вывод американских войск с территории в окрестностях Эт-Танфа. Эта зона была создана искусственно по непонятным причинам с точки зрения военной целесообразности. Поэтому в контактах по линии наших военных ведомств мы обращаем на это внимание американских коллег", - цитирует агентство заявление Лаврова, сделанное по итогам переговоров с коллегой из Мозамбика.

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По словам министра, американцы сами приходят к выводам о закрытии базы. "Я рассчитываю, что это приобретет практическое воплощение", - подчеркнул глава российского дипломатического ведомства.

По оценкам экспертов, база в Эт-Танфе позволяет контролировать коммуникации в направлении Иордании и южных сирийских провинций. В этом районе нашли прибежище военизированные формирования, которые оказывают сопротивление сирийским правительственным войскам.

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