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Lenovo Z5 сможет работать 30 минут при разряженной батарее

28.05.2018,  
09:27
Текст: Владимир Болотин
Слухи перед анонсом нового смартфона от китайского бренда Lenovo продолжают удивлять.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Недавно стало известно, что готовящийся к выходу Z5 получит настоящий безрамочный экран, который займет 95% площади передней панели. Затем вице-президент компании Чанг Чен заявил, что новинка получит "бесконечную память" - в смартфон поставят накопитель на 4 Тб. Для сравнения, не каждый ноутбук сегодня может похвастаться таким жёстким диском, а среднестатистический смартфон имеет 64 Гб. С таким объемом памяти не нужны никакие карточки.

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И вот еще одна шокирующую новость. Z5 сможет работать даже при разряженной батарее. По словам того же Чена, при 0% смартфон проработает минимум 30 минут. А в режиме ожидания новинка проживет рекордные 45 дней.

Без сомнения, Lenovo готовит флагман, который может пошатнуть мир смартфонов. Однако пока неизвестно, сколько будет стоить такое чудо, внутри которого будет и торговое железо (Snapdragon 845 и Adreno 630, двойная камера). Ориентировочная дата релиза - 14 июня.

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