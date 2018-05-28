Леонид Горнин стал первым замминистра финансов

Заместитель министра финансов Леонид Горнин повышен в должности до первого замминистра финансов, следует из распоряжения на сайте правительства.

"Назначить Горнина Леонида Владимировича первым заместителем Министра финансов Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, датированном 25 мая.

Горнин занял должность замминистра финансов в 2012 году, он курирует вопросы межбюджетных отношений. До назначения Горнина единственным первым замминистра финансов была Татьяна Нестеренко. В новой конфигурации правительства действующий глава Минфина Антон Силуанов является одновременно еще и первым вице-премьером.