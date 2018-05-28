Существует точка зрения, что новое правительство - "камикадзе": примут непопулярные меры вроде повышения пенсионного возраста и налогов и уйдут в канун "нового электорального цикла" 2021-2024. Мне этот взгляд кажется довольно наивным.

При нашей политической Системе (если она радикально не изменится - к чему не видно никаких предпосылок), рейтинг "партии власти" не имеет решающего значения. Оппозиционные партии - ни системные, ни тем более внесистемные политические партии (если таковые вообще будут зарегистрированы и допущены к голосованию) не могут собрать большинство на выборах в Думу. И дело вовсе не в знаменитых "вбросах" (разговоры о них даже среди ярых оппозиционеров стали в последние годы значительно тише, чаще слышится безнадежное "такой у нас народ...").

Все куда серьезнее - большинство в любом случае (даже когда недовольны властью) не видят ей альтернативы, не верят в серьезность оппозиции, не верят, что те смогут прийти к власти. Ну, а такая вера или неверие есть самосбывающееся пророчество избирателей. Не видно у оппозиции и воли к власти - что тоже отлично понимают избиратели. Так что ЭМОЦИИ у людей могут быть разными, а вот итоговые ЦИФРЫ их голосования примерно одинаковы. У правительства всегда есть немалая группа поддержки, а конформистское большинство с разными чувствами к ним присоединяется, голосуют за Власть, за Силу Реальности.

Итак, с большой вероятностью можно считать, что правительство проработает если и не весь срок Путина (т.е. до 2024 года), то во всяком случае едва ли уйдет в канун выборов в Думу в 2021-м, если, конечно, не прилетят "черные лебеди", от чего, понятно, никаких гарантий нет и быть не может, но и предвидеть это невозможно по определению.

Не видно у оппозиции и воли к власти - что тоже отлично понимают избиратели

Что из себя представляет это правительство на старте? 32 человека. Премьер, первый вице-премьер, 9 вице-премьеров, 22 министра (как известно, первый вице-премьер Силуанов одновременно и министр финансов). 4 женщины (больше чем в любом предыдущем правительстве) - вице-премьеры Голодец (культура и спорт) и Голикова (социальная политика), минздрав Скворцова, минпрос Васильева. В РФ по традиции женщины возглавляют гуманитарно-социальные ведомства. В отличие от Запада вообразить женщину - минобороны, начальницу разведки или вообще премьера, в России трудно.

Согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ-спутник среди вице-премьеров наиболее узнаваемы: Голикова, Козак, Голодец, Силуанов, Мутко. Причем у всех положительный рейтинг, процент одобряющих существенно превышает процент неодобряющих их деятельность (Голикова: 34 - 9; Козак: 29 - 3; Голодец: 24 - 7; Силуанов: 22 - 11, видимо, это связано с общей негативной установкой в отношении "макроэкономистов", которая сформирована СМИ, в том числе государственным ТВ). Единственное исключение - Мутко (рейтинг одобрения 17% - неодобрения 29%). Это довольно любопытный феномен. Сейчас Мутко будет отвечать за строительство, но отношение к нему, понятно, связано с прежней работой, скандалами вокруг допинга. Так вот, в сознании большинства уживается с одной стороны уверенность, что все эти истории "страшно преувеличены или просто выдуманы Западом" и при всем том отрицательное отношение к Мутко. Достаточно типичная для российского общества комбинация формально противоречащих друг другу оценок.

Из министров наиболее популярны, естественно, Лавров и Шойгу - внешняя и военная политика пользуются твердой поддержкой огромного большинства ("крымский консенсус").

Сложное отношение среди "подведомственного контингента" к минкультуры Мединскому и миннауки и высшего образования Котюкову. Конфликты Мединского с рядом режиссеров, естественно, приобретали "театральный характер" и привлекали внимание публики. Либералы считают его "реакционером", "охранители" - едва не "либералом" (скандал вокруг фильма "Матильда"). Но в итоге вся эта борьба пошла министру скорее на пользу - есть версия, что именно нежелание власти "уступать деструктивному напору" сыграло важную роль в сохранении поста за Мединским.

Из министров наиболее популярны, естественно, Лавров и Шойгу - внешняя и военная политика пользуются твердой поддержкой

Котюков возглавлял Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое должно было вести реформу РАН. Известно, что реформу приняла в штыки академическая элита (что стало одной из причин отставки прежнего главы минобрнауки Ливанова). Однако отношение ЛИЧНО к Котюкову в РАН, судя по отзывам, сложилось скорее положительное. В любом случае, задача у него трудная - положение российской науки далеко не блестящее, а внимание к ней большое, в том числе лично Путина.

В правительстве заметны две группы: юристы и финансисты.

Первая - это 4 выпускника юрфака ЛГУ в 1985-1992 г. (сам Медведев, его одногруппник Чуйченко - вице-премьер, глава аппарата правительства, минюст Коновалов - его научным руководителем был Медведев и вице-премьер Козак, закончил тот же факультет в 1985-м).

Другая группа - первый вице-премьер и минфин Силуанов (был замминистра в 2003-2004, 2005-2011) и ранее работавшие замминистрами финансов Голикова (1999-2007), Котюков (2012-2013), минэнерго Новак (2008-2012), минэкономразвития Орешкин (2015-2016). Если учесть, что Кудрин (минфин 2000-2011) по должности главы Счетной палаты контролирует расходование бюджетных средств, можно сказать, что "минфиновская методология" будет, видимо, играть важную роль в экономических решениях. Хотя здесь есть спор: Кудрин теперь советует наращивать госдолг на 5-6% ВВП в ближайшие 6 лет, а Силуанов - против, он "больше Кудрин, чем Кудрин".