Макрон наградил нелегала из Мали за спасение ребенка

Президент Франции Эммануэль Макрон принял для личной беседы 22-летнего беженца из Мали Маммуду Гассама. В субботу он спас пятилетнего ребенка, зависшего на балконе на четвертом этаже, сообщает телеканал France24.

Макрон объявил, что за мужественный поступок малиец получит французское гражданство и работу в спасательной службе. О чудесном спасении малыша стало широко известно из социальных сетей. На видео, заснятом одним из очевидцев, видно, как Гассама забрался на балкон и удержал ребенка от падения. Спасатели прибыли на место происшествия уже после того, как мальчик оказался в безопасности.

"К счастью, нашелся человек, который не пожалел себя для оказания помощи попавшему в беду малышу. Я его за это "тепло благодарю", - написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

По словам градоначальника, этот героический поступок "является примером для всех горожан". Мэрия окажет выходцу из Мали необходимую помощь в получении документов на пребывание во Франции.

После инцидента отец ребенка был взят под стражу за то, что надолго оставил сына без присмотра. Матери в момент происшествия не было в Париже, информирует газета Parisien.