Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну

Акции "Промсвязьбанка" будут переданы в казну от госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Сумма акций - 113,393 миллиарда рублей. Соответственно, на столько уменьшится имущественный взнос РФ в имущество корпорации.

Распоряжение об этом подписал председатель правительства. Документ размещен на сайте кабмина. Подготовлен он бы Минфином.

Как говорится в пояснительных документах, по закону, принятому 7 марта этого года, кабмин получил право на то, чтобы принять в текущем году в госказну от АСВ все обыкновенные акции "Промсвязьбанка" на сумму не более 150 миллиардов рублей по балансовой цене. Распоряжение лишь уточнило число акций и сумму, на которую уменьшится имущественный взнос РФ в имуществе госкорпорации.