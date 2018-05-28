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28.05.2018 20:41
Рубрика: Экономика

Медведев подписал распоряжение о передаче Промсвязьбанка в казну

Текст: Марина Гусенко

Акции "Промсвязьбанка" будут переданы в казну от госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Сумма акций - 113,393 миллиарда рублей. Соответственно, на столько  уменьшится имущественный взнос РФ в имущество корпорации.

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Распоряжение об этом подписал председатель правительства. Документ размещен на сайте кабмина. Подготовлен он бы Минфином.

Как говорится в пояснительных документах, по закону, принятому 7 марта этого года, кабмин получил право на то, чтобы принять в текущем году в госказну от АСВ все обыкновенные акции "Промсвязьбанка" на сумму не более 150 миллиардов рублей по балансовой цене. Распоряжение лишь уточнило число акций и сумму, на которую уменьшится  имущественный взнос РФ в имуществе госкорпорации. 

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